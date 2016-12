Inter, Vidic cerca casa a Milano

12:14 - Nemanja Vidic non perde tempo. Il capitano del Manchester United, ufficializzato qualche settimana fa dall'Inter, ha fatto tappa a Milano, dove arriverà a giugno, accompagnato dalla moglie e dai tre figli. Sabato il difensore serbo, libero da impegni con i Red Devils, è stato avvistato in un hotel vicino a San Siro in compagnia del connazionale Dejan Stankovic. Vidic ha preso contatto con la città e ha iniziato a cercare casa.

Vidic, che con l'Inter si è accordato per due anni con opzione per il terzo anno e guadagnerà 2 milioni e 300mila euro netti a stagione, non ha però avuto contatto con quelli che saranno i suoi prossimi compagni, impegnati a preparare la sfida di Marassi contro la Sampdoria.