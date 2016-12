Inter, ufficiale il rinnovo di Guarin: nerazzurro fino al 2017 

17:46 - Adesso è ufficiale: Fredy Guarin si è legato all'Inter sino al 2017, prolungando il precedente contratto di un anno. Dopo un mese di gennaio decisamente turbolento, con il passaggio alla Juve saltato solo per l'intervento in extremis del presidente Thohir, il colombiano ha voluto così sancire e rinforzare il suo legame col club nerazzurro. Arrivato a Milano nel gennaio 2012 dal Porto, Guarin ha sinora totalizzato con l'Inter 82 presenze e 14 reti.

Firmato il rinnovo, Guarin ha subito voluto ringraziare il presidente Thohir per la fiducia concessagli: "Sono felicissimo, è un altro sogno che realizzo e sono felice di poter festaggiare coi compagni e con la mia famiglia" ha dichiarato a Inter Channel. "Sono passati già due anni da quando sono arrivato qua ma è sempre stata un'esperienza molto positiva. Oggi aggiungo altri tre anni (il colombiano ne aveva altri due e ne ha aggiunto un terzo con l'attuale rinnovo, ndr), spero di poter sfruttare questa opportunità in futuro". Guarin punto fermo della nuova Inter: "Se il presidente e i manager la pensano così, io li ringrazio, dal presidente all'allenatore, al suo staff. Ma in primo luogo ringrazio i tifosi, perché la fiducia che mi danno è importante; voglio portare tantissimo a questo progetto. Festeggiare il rinnovo con un gol? Speriamo, sarebbe speciale per me e per la squadra".