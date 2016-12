Inter-Trentino Team 6-1: doppietta di Icardi e Bonazzoli

21:08 - Termina con un rotondo 6-1 il primo test stagionale dell'Inter, che a Pinzolo supera il Tentino Team in amichevole. I nerazzurri chiudono il primo tempo sul 4-0 grazie a Jonathan (9'), Icardi (doppietta tra il 23' e il 26') e Bonazzoli (42'). Nella ripresa il baby interista va ancora in rete al 56', poco prima dell'esordio del neo acquisto M'Vila. Nel finale (87') arriva il gol della bandiera per il Trentino, ma a chiudere i conti è Juan Jesus (91').

IL TABELLINO



INTER-TRENTINO TEAM 6-1

Inter: Carrizo (60' Berni); Andreolli (45' Silvestre), Ranocchia (74' Sciacca), Juan Jesus; D'Ambrosio (45' Schelotto), Jonathan (68' Palazzi), Kuzmanovic (61' M'Vila), Obi (61' Steffè), Dodò (45' Laxalt) ; Bonazzoli (60' Ventre), 9 Icardi (74' Puscas). Allenatore: Walter Mazzarri

Trentino Team: Fracalossi (45' Rossatti); Trotter (45' Pozza), Nardin (45' Rosà), Sega (45' Zatelli), Moscatelli (45' Gretter); Varesco (45' Filosi), Maldonado (45' Grassi), Condini (45' Cellana), Donati (45' Mariotti); Garniga (31' Ndaw Serigne, 62' Maffei), Panizza (45' Dalfovo). Allenatore: Florio Maran

Arbitro: Romeo Spadaccini (sez. arbitrale di Trento)

Marcatori: 8' Jonathan, 23' Icardi, 26' Icardi, 42' Bonazzoli, 55' Bonazzoli, 87' Mariotti, 91' Juan Jesus

Tempi di recupero: 0-2'