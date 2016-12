Inter, Thohir vuole un nuovo stadio

19:56 - Thohir ha deciso: l'Inter avrà un nuovo stadio. L'ordine, sulla scia del modello Roma, è partito. Ora restano da definire i dettagli. Molte le ipotesi al vaglio, con nerazzurri e rossoneri che presto si siederanno attorno a un tavolo per discutere del progetto. La soluzione più probabile, stando a La Gazzetta dello Sport, sembra quella di un restyling del Meazza: struttura di 55mila posti, con aree di ospitalità nella zona dell'ex ippodromo.

ET, dunque, ha indicato la via per la rinascita nerazzurra. Il presidente dell'Inter vuole aumentare i ricavi e puntare tutto sullo stadio di proprietà. Il progetto ormai è chiaro, restano invece da chiarire tempi e modi. Due le opzioni più probabili al momento. Da una parte si fa largo l'idea di un profondo restyling del Meazza, che diventerebbe un "salotto" da 55mila posti con tanto di spazi dedicati allo svago e allo shopping per i tifosi (negozi, ristoranti, aree hospitality e centro commerciale all'interno della struttura o nell'area ex trotto). Dall'altra resta ancora valida l'ipotesi di un impianto nuovo di zecca, da costruire da zero o nell'area Expo (a patto che scendano i prezzi dei terreni), oppure in un'altra zona di proprietà privata ancora da definire.



Ad ogni modo, prima occorrerà sentire anche i dirigenti del Milan, per chiarire le reali intenzioni di entrambi i club e confrontarsi sulle eventuali economie di scala dell'operazione. E proprio in quest'ottica, è infatti già in programma un incontro tra Fassone e Barbara Berlusconi. I tempi per una nuova casa per l'Inter, dunque, sembrano maturi. L'obiettivo fissato da Thohir dice 2018 e non sono ammessi rinvii.