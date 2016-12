Inter, Thohir: "Sono tutti sotto esame"

11:43 - Il ko con l'Atalanta non cambia l'obiettivo minimo dell'Inter: "Con Mazzarri dobbiamo conoscerci meglio - spiega Thohir alla Gazzetta dello Sport -, ma sa già che voglio l'Europa e che dovremo programmare il futuro". Annunciato un colpo: "Dzeko, Torres, Morata: uno di loro potrà essere il nostro goleador. Sagna? Dipende da lui". Infine, un messaggio per tutti: "Credo nei miei collaboratori, ma ognuno di loro sa che deve rispondere del proprio operato".

SARA' FALLIMENTO SE... "Se l’Inter non sarà tornata in Europa. Sì, anche in Europa League. Meglio se da subito, anche perché nella prossima edizione potrebbero esserci diversi grandi club europei. E l’Inter ha bisogno di fare le coppe non solo per una questione economica, ma anche di prestigio. Ovvio poi che io punti a fare la Champions League entro il 2016: ma questo l’avevo già detto...".

I RINNOVI DI FASSONE, AUSILIO E MAZZARRI: " È giusto avere fiducia in tutti, ma anche che ognuno risponda del proprio operato. Con questo però non voglio essere frainteso: al momento sono molto soddisfatto del lavoro di tutte e tre le persone che mi ha nominato. Ma faccio continue verifiche con tutti. Mazzarri ha ancora un anno di contratto, ma è il primo a sapere che sarà necessaria una ulteriore programmazione: anche l’ultima volta che sono stato a Milano gli ho detto quanto sarà importante pianificare, pur ribadendogli di dover rimanere concentrato anzitutto sul presente".

ZANETTI: "Ne parleremo tutti insieme a fine maggio, anche con Fassone e Ausilio. Zanetti mi ha solo chiesto se avrebbe avuto un ruolo nel management. Gli ho ripetuto che adesso deve solo concentrarsi sul campo. Anche perché non vorrei che i compagni avessero la sensazione che il capitano si stia preoccupando del suo futuro più che del suo presente". SAGNA: "Non sono abituato a fare annunci se non c’è un contratto firmato. Posso solo dire che Sagna ci piace e che a questo punto dipende tutto solo da lui. Gli annunci si fanno solo quando c’è la firma. Come quello per il rinnovo di Palacio".

THOHIR E MORATTI: "Massimo Moratti mi ricorda molto mio padre Teddy. Devo tantissimo ai miei genitori per avermi insegnato molte cose: mi dicevano che dovevo essere ricco perché sarebbe stato l’unico modo per poter aiutare la gente e di essere onesto per risultare sempre credibile. Poi serve anche l’ambizione, ovvio".