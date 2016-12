Inter, Thohir: "Serve un'età media di 26-27 anni"

10:27 - Idee chiare e zero eccezioni. Thohir spiega la sua strategia per per consentire all'Inter di tornare a vincere: "Per competere ad alto livello serve un'età media attorno ai 26-27 anni, non è questione di mancare di rispetto ai giocatori che ci hanno fatto trionfare nel 2010 - spiega il presidente nerazzurro in un'intervista al portale indonesiano 'Bola News' -. Anche Moratti ha accettato questa cosa perché il mondo del calcio ora è cambiato".

Thohir spiega che "ci vogliono sei giocatori tra i 25 e i 28 anni, lo stesso numero anche per quelli di 22-23 anni. Poi ci vuole un giocatore di grande carisma ed esperienza, un vero leader, e infine tanti giovani dal grande potenziale. Il tutto per essere uniti come una sola forza". Inoltre "non ci possono essere più di quattro giocatori con più di 32 anni nella rosa".



Il mancato rinnovo ai senatori argentini (Zanetti, Samuel, Milito e Cambiasso) va infatti nella direzione tratteggiata dal presidente dell'Inter, che inoltre chiede a Mazzarri di non utilizzare esclusivamente il 3-5-2, ma anche il 4-2-3-1 o altri schemi: "Voglio una squadra che possa giocare con più moduli a seconda delle situazioni, Mazzarri ha accettato la sfida e ha puntato con coraggio su giocatori come Kovacic e Icardi. In futuro proseguiremo ad abbassare l'età media della squadra".