Inter, Thohir sbarca in Italia: summit con Mazzarri prima dell'Atalanta 

23:09 - Prima l'incontro con Mazzarri e la squadra, poi la partita con l'Atalanta, il Cda con a margine il discorso-rinnovo per Piero Ausilio, un viaggio a Roma per impegni di lavoro legati alla sua attività imprenditoriale in Indonesia e infine il Cagliari ancora a San Siro prima dei saluti. Una fitta agenda di impegni per il presidente dell'Inter Erick Thohir che dopo aver assistito al pareggio della sua squadra contro il Palermo si è imbarcato per l'Italia.

Un rallentamento quello del Barbera che non ha fatto certo piacere al tycoon indonesiano - resta fra l'altro il disappunto per le decisioni arbitrali che certo non hanno favorito i nerazzurri - che da queste prime tre giornate di campionato si attendeva un bottino superiore rispetto ai soli cinque punti raccimolati. Nessun processo ma la distanza da chi comanda dopo 270 minutu è già sensibile e da qui allora la volontà e la necessità di confrontarsi con Mazzarri e con la squadra, se non altro per capire il perché di un inizio di stagione che - lontano da San Siro almeno - ha visto un'Inter a tratti rinunciataria e troppo spesso in difficoltà.