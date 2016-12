Inter, Thohir: "Sarà Zanetti a decidere e Guarin mi ha sorpreso"

11:46 - Giornata importante in casa Inter col primo Cda della nuova era, che ha ratificato l'uscita di scena di Roeslani e l'ingresso al suo posto dello scozzese Grant Ferguson, esperto di telecomunicazioni e media. "Zanetti? Ci metteremo a un tavolo e discuteremo della sua situazione. Deciderà lui - ha detto Thohir a margine del Consiglio - Vidic vecchio? In squadra servono anche leader del genere. E stiamo lavorando sui rinnovi. Guarin mi ha sorpreso".

Il Cda è stato preceduto da quello della controllata Inter Brand.



17:45 THOHIR: "VIDIC CI DARA' APPEAL INTERNAZIONALE"

Altre parole di Thohir dopo il Cda: "Vidic è un giocatore di grande leadership e determinazione. Credo che il suo acquisto possa avere grande appeal per il mercato asiatico e quando facciamo un'operazione è chiaro che guardiamo a tutte le componenti, quella del campo e non solo. La mia speranza è che non solo l'Inter ma tutta la Serie A diventi leader nel mercato internazionale. In ogni caso non faremo annunci fino a quando il trasferimento non sarà completato. Una squadra va costruita in maniera equilibrata - ha aggiunto - Vogliamo essere competitivi come società e sul campo e per questo abbiamo preso D'Ambrosio, uno dei migliori esterni disponibili. Avete visto nelle ultime due partite per quale motivo abbiamo acquistato Hernanes, che ci dà maggiori opzioni in mezzo al campo. In più volevamo un attaccante e per questo è arrivato Ruben Botta. Acquisteremo altri giocatori a giugno".



17:15 THOHIR: "ZANETTI? DECIDERA' LUI. E GUARIN MI HA STUPITO. LAVORIAMO AI RINNOVI"

Il presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato in conferenza stampa a margine del Cda: "Abbiamo un'unica direzione tecnica sotto Piero Ausilio, Giorgio Ricci curerà la parte commerciale, mentre Michael Williamson penserà alla parte finanziaria e legale. Ora cerchiamo un capo per i media e la comunicazione, Fassone sarà il managing director - ha detto il magnate indonesiano - Grant Ferguson sarà il nuovo partner, sarà lui a sostituire Roeslani". Su Javier Zanetti: "Ho visto il capitano due mesi fa, la decisione è sua. Lui è una leggenda e rispettiamo ogni sua decisione, se vorrà continuare o entrare in dirigenza. Ne discuteremo nei prossimi mesi". Su Guarin: "Sono rimasto sorpreso dalla sua reazione positiva dopo quello che è successo. Come in tutte le famiglie, quando c'è un problema bisogna fermarsi e parlare". Capitolo Vidic: "Se è vecchio? Per fare una squadra solida bisogna avere senior e nuovi talenti. Ha carattere, è capitano della sua squadra. Servono giocatori di questo tipo. Abbiamo parlato anche di rinnovi: abbiamo discusso per Palacio, Alvarez e Guarin ma siamo in negoziazione. Sono tre giocatori dell'Inter e vogliamo che restino con noi".



16:15 CDA CONCLUSO DOPO UN'ORA E MEZZA

E' durato un'ora e mezza il Cda nerazzurro, terminato intorno alle 16. E' stata ratificata l'uscita di scena di Rosan Roeslani, che ha ceduto le sue quote a Thohir: al suo posto Grant Ferguson, scozzese con grande esperienza nel settore delle telecomunicazioni e dei media.



14:45 AL VIA IL PRIMO CDA NELLA NUOVA ERA

E' iniziato il Cda nerazzurro. Presente il presidente Thohir, insieme, tra gli altri, a Fassone, Ausilio, Angelomario Moratti e Ghelfi. Al termine del Cda, con inizio alle 14.30, è prevista una conferenza stampa.



09:00 THOHIR E' ARRIVATO NELLA SEDE DELL'INTER

Thohir è arrivato nella sede dell'Inter prima di tutti. Successivamente è stato raggiunto da Fassone e Ausilio.