Inter, Thohir saluta Cambiasso ma ne storpia il nome 

13:22 - Ieri l'annuncio ufficiale da parte del direttore tecnico Piero Ausilio, oggi i saluti del presidente Thohir. Finisce l'avventura di Esteban Cambiasso all'Inter e il numero uno nerazzurro gli rende omaggio con un messaggio carico di affetto: "Ci mancherai ma questa non è la fine del nostro rapporto. Rispetto per il Cuchu". Il tutto accompagnato da una foto con, ahimè, due erroracci da matita rossa: tra i tanti trofei conquistati dall'argentino non viene citata la Champions League e in chiusura il soprannome (Cuchu) viene storpiato in Chucu.

Insomma, ottima l'idea, così così invece la sua realizzazione. Qualche ora dopo sono poi arrivati anche i giusti saluti e attestati di riconoscenza per Samuel, definito insostituibile, Milito, Zanetti e Castellazzi.