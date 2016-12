Inter, Thohir: "Non sono Superman, tra 2-3 anni saremo al top"

10:56 - Settimana difficile per Thohir, che dopo i due k.o. dell'Inter è finito nel mirino della critica: "Il progetto per migliorare la squadra durerà 2-3 anni - dice il presidente nerazzurro a Inter Channel -. Non sono Superman, non posso cambiare le cose in 60 giorni". Sul mercato: "Il mister vuole giocatori già pronti, ci sono trattative in corso". Fiducia in Mazzarri: "E' perfetto per questa Inter, lo supporterò nel bene e nel male".

Erick Thohir, in collegamento dall'Indonesia, è intervenuto a Inter Channel facendo chiarezza a 360°. Si parte da quello che sarà il suo progetto: "Non sono Superman, quindi non ho potuto fare tante cose in questo arco di tempo. I miei punti fermi sono: risanare l'Inter, accompagnare la squadra in questo periodo di transizione e aprirci al grande mercato internazionale per avere ancor più tifosi fuori dall'Italia. La Serie A sta pensando di fare giocare alcune gare in Asia. Tutto questo durerà uno o due anni, non 60 giorni". Mazzarri, intanto, non si tocca: "Lui è perfetto come allenatore per questa Inter, è il suo primo anno ed è la prima volta che lavoro con lui, ci fidiamo l'uno dell'altro, ma abbiamo bisogno di tempo per lavorare insieme al meglio. Nel bene o nel male io supporterò il tecnico, che piace anche ai tifosi. Dobbiamo ricominciare a vincere, ma servirà del tempo, ma la fiducia nel tecnico c'è".



Il mercato, aperto fino a fine gennaio, è inevitabilmente l'argomento più caldo: "In alcuni ruoli c'è bisogno di qualche giocatore, in altri siamo molto coperti. Bisogna prestare attenzione nell'acquistare nuovi elementi perché la finestra di mercato è molto breve e la stagione è già a metà. In ogni caso il mister vuole giocatori già pronti per giocare nell'Inter. Stiamo osservando alcuni profili e ci sono trattative in corso e proveremo a prenderli, gli altri che non sono necessari per il futuro non interessano. Il progetto per migliorare la squadra durerà 2-3 anni, questo sarà il tempo per arrivare al massimo".



Il presidente nerazzurro non polemizza nei confronti degli arbitri: "Bisogna fidarsi dell'esperienza degli arbitri di Serie A, che sono tra i migliori al mondo. Io non sono così esperto in materia, ma voglio vedere delle belle partite, insieme ai tifosi, sperando che i direttori di gara non condizionino troppo il match, sperando che sia leale con tutte le squadre. Tutti vogliono vincere e nessuno vuole perdere". Prima di chiudere, Thohir promette che sarà molto vicino alla squadra nei prossimi mesi: "Tornerò a fine mese, poi a fine febbraio, a fine marzo, aprile, maggio. Tante volte, quindi. Spero di vedere dei progressi ma sono sicuro che miglioreremo e faremo meglio dello scorso anno".