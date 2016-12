Inter, Thohir: "Messi si può, ma..." 

18:50 - Dall'Indonesia arrivano altre parole di Thohir. La Republika On Line rivela un colloquio tra il proprietario dell'Inter e un tifoso durante il match contro il Chievo: "Non pensavo di diventare presidente durante le prime settimane di trattative, mi proponevo più per dare un aiuto al club focalizzandomi sulla gestione, non di certo per diventarne un simbolo". Poi sul mercato spara: "Messi si può, a patto che le finanze del club non ne risentano".

"Mercato? A gennaio sarà difficile reclutare nuovi giocatori perché è una finestra troppo stretta e riguarda solo metà stagione", Erick Thohir lo avrebbe confidato a un supporter all'Inter Club Indonesia durante la partita pareggiata lunedì.