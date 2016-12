Inter, Thohir: "Mazzarri resta e con Zanetti lavoreremo per il futuro"

14:15 - Erick Thohir è arrivato in Italia per assistere a Inter-Lazio e alla festa d'addio di Zanetti. "Sono felice per lui, non vedo l'ora di lavorare insieme in futuro - ha detto - Finiamo la stagione e prenderemo la decisione definitiva. Mazzarri resterà, ha un contratto e vogliamo rispettarlo. Le critiche dopo il derby? Posso capirli ma è importante per noi cominciare la nuova stagione con stabilità. A Londra per Torres? No, no... per altri incontri".

