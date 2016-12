Inter, Thohir: "Mazzarri resta anche il prossimo anno"

18:08 - "Walter Mazzarri sarà l'allenatore dell'Inter anche la prossima stagione". Parola del presidente Erick Thohir alla fine del vertice con il tecnico toscano e al quale erano presenti anche Fassone e Ausilio. Un vertice programmato da tempo che è servito a fare il punto della situazione e pianificare il futuro. "Dobbiamo reagire insieme e affrontare al meglio le ultime sei partite, poi vedere cosa offrirà il mercato".

Nella notte, invece, il presidente si è soffermato sul match pareggiato con Bologna spiegando: "Handanovic ha salvato il pareggio, abbiamo rischiato di perdere. Icardi ci ha dimostrato quanto può essere pericoloso. Non sono passato negli spogliatoi per lasciare del tempo a giocatori e allenatore". Un presidente non proprio soddisfatto, ma comunque fiducioso.