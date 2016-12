Inter, Thohir: "Mazzarri? Il contratto sarà prolungato fino al 2016"

20:08 - Atteso a Milano lunedì mattina per il CdA dell'Inter, Erick Thohir è sbarcato con due giorni di anticipo nel capoluogo lombardo. Questo per incontrare i suoi collaboratori e probabilmente anche Mazzarri, che a breve dovrebbe firmare il rinnovo del contratto. "Vogliamo andare avanti con lui ma ancora non abbiamo deciso niente", ha detto il presidente nerazzurro, che poi però ha aggiunto: "Comunque sì, il contratto sarà prolungato fino al 2016".

Erick Thohir, che è stato a pranzo con Massimo Moratti, non si è però sbilanciato sul mercato: "Oggi non abbiamo parlato di giocatori, anche se ovviamente ci sono state delle chiacchierate col management e col tecnico. Vedremo nei prossimi due giorni. Se M'Vila arriva? Chiedete ad Ausilio, lui lo sa".



Doveva arrivare lunedì e ripartire il giorno dopo. Un blitz a Milano finalizzato esclusivamente alla partecipazione al CdA, che ratificherà il passivo di 80 milioni e dove si approverà il bidget per Uefa e Figc. E invece Thohir ha anticipato partenza dall'Indonesia e arrivo in Italia. Probabilmente anche per vedere Mazzarri, dopo il via libera al rinnovo del contratto dato dallo stesso tyccon indonesiano da Giacarta. Prolungamento sancito martedì scorso a Livorno a casa del tecnico toscano alla presenza del direttore sportivo Piero Ausilio. Come riferisce il nostro esperto di mercato Paolo Bargiggia, emerge una novità nell'operazione: mantenendo al tecnico l'ingaggio di 3 milioni e 300 mila euro netti, è stato alzato il premio di approdo in Champions League. Se quindi l'Inter nella prossima stagione raggiungerà un posto nella massima competizione europea, questo premio farà da cumulo all'ingaggio di Mazzarri, che dunque si ritroverà a guadagnare di più nel 2016. Questa formula si chiama consolidamento dei premi su base contrattuale.