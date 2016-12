Inter, Thohir: "Kovacic il futuro, noi nella top ten mondiale" 

16:38 - Il presidente dell'Inter Erick Thohir ha incontrato i tifosi indonesiani facendo il punto sulla situazione attuale dei nerazzurri senza sottrarsi alle domande relative al futuro e agli obiettivi del club. "Dopo l'acquisto dell'Inter è aumentata la mia fama in Indonesia, in Italia e in altri Paesi. Ci sono stati molti vantaggi, uno dei quali è stato far capire che anche l'Indonesia può competere. Ma non basta, serve la corretta mentalità. L'Inter deve avere come obiettivo quello di tornare nelle prime 10 squadre al mondo. Per fare ciò bisognerà necessariamente aumentare i ricavi e costruire una relazione solida con i tifosi".



Soddisfatto dell'ultimo mercato: "Abbiamo provato ridurre l'età media della squadra e, in tal senso, è importante l'innesto di nuovi giocatori giovani. Il nostro settore giovanile è tra i migliori d'Europa. E poi abbiamo diminuito il numero di giocatori in rosa, che era troppo grande. Adesso c'è una pianificazione per costruire un nuovo stadio, per il quale ascolteremo il Comune e il Milan. Ma prima di pensare ad uno stadio, dobbiamo pensare a stabilizzare il rendimento dell'Inter, e non ad altro". Uno stadio in cui giocherà ancora Kovacic? "Certo, lui rimarrà all'Inter, per noi è molto importante".

"IO ALL'INTER. L'HA VOLUTO IL CIELO"

Poi Thohir ha anche parlato del suo avvento all'Inter: una decisione maturata nel'estate 2013, dopo i primi contatti con Moratti di marzo-aprile dello scorso anno. E il presidente dell'Inter offre questa "visione" di quei momenti. "Tutto si è realizzato grazie al suggerimento arrivato dal cielo. Casualmente il signor Moratti era alla ricerca di partner industriali che con lui potessero portare cambiamenti al mondo del calcio. Sono diventato suo socio perché così è stato deciso nell'alto dei cieli". E il calcio in Italia, gli hanno chiesto, come lo si vive? "In quel Paese ci sono alcune cose incredibili, come ad esempio il fatto di vivere il calcio come una religione. La squadra si sceglie da piccoli e non si abbandona, culturalmente c'è un legame molto profondo".

Domenica Thohir guarderà Inter-Sassuolo a Giacarta, in diretta tivu: "Mi metto davanti al televisore e aspetto i 3 punti".