Inter, Thohir: "In due-tre anni voglio la finale di Champions" 

17:14 - Arrivato a Lisbona per la cena di gala prima della finale di Champions, il presidente dell'Inter Erick Thohir ha parlato dei tempi per il ritorno dei nerazzurri nella massima competizione internazionale: "E' ottimo incontrarsi e conoscersi tra presidenti- ha dichiarato in esclusiva a Sportmediaset - c'è sempre bisogno di imparare. Se preparo qualcosa per i tifosi interisti? E' stato importante tornare in Europa, speriamo di mantenere l'Europa League o addirittura di tornare in Champions League la prossima stagione, ma dipenderà dal mercato. Quanto dobbiamo aspettare per tornare in finale? Due-tre anni".