Inter, Thohir: "I tifosi non si aspettino bombe di mercato" 

21:46 - Torna a parlare Erick Thohir e lo fa attraverso un comunicato inviato a Republika Online, il quotidiano di sua proprietà: "La finestra di gennaio - ha detto il presidente dell'Inter - è fatta di una serie di opportunità di mercato. I tifosi non devono aspettarsi bombe, ma se avremo le nostre occasioni faremo qualcosa di interessante ma prima dobbiamo vendere. Quest'anno viviamo una situazione di transizione. Dal prossimo partirà una nuova era".

''Abbiamo bisogno di vendere per creare le adeguate condizioni economiche per comprare" ha continuato il tycoon indonesiano. ''Questo è un anno di transizione, il nuovo ciclo comincerà dalla prossima stagione. Mazzarri è l'uomo giusto per il nostro progetto. Abbiamo grande fiducia in lui e nelle sue capacità. E' il nostro valore aggiunto. 'Vogliamo fare del nostro meglio, impegnandoci al massimo per tornare al più presto a disputare le competizioni europee" ha concluso Thohir. "I tifosi non dovranno aspettare molto per vedere i risultati della nostra filosofia. Già dal prossimo anno raggiungeremo risultati concreti in campo e fuori".