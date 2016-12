Inter, Thohir: "Difesa ok, per un colpo in attacco c'è ancora tempo"

15:35 - L'Inter di Thohir prende forma e il presidente nerazzurro ha le idee molto chiare sulle mosse fatte e quelle ancora da completare per rendere la squadra competitiva. "Dodò è l'opzione per passare a 4 dietro - ha spiegato -. Serve una rosa equilibrata per entrambi i moduli". "A centrocampo bisognerà riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Cambiasso - ha aggiunto -. Per un colpo in attacco invece c'è ancora tempo".

"Quello che avevamo promesso ai tifosi era di portare l’Inter di nuovo in Europa - ha spiegato il tycoon a Bolanews -. La Champions? Se accade ben venga, sarei felicissimo. Non dimentichiamo che la mia prima vera stagione a capo del club sarà quella 2014/15". Poi qualche battuta sull'assetto tattico della squadra e sul mercato. "La composizione della rosa deve essere equilibrata, per giocare con il modulo a 3 o 4 difensori - ha precisato -. Perché abbiamo preso Dodò? Abbiamo Yuto Nagatomo e Jonathan per giocare col 3-5-2 nelle ali, ma quando passeremo a 4 avremo bisogno di una nuova soluzione".



L'obiettivo di Thohir è puntare in alto ed essere competitivi su tutti i fronti. "Bisogna ricordare che non si tratta solo di giocare il campionato di Serie A, Nagatomo e Jonathan non possono giocare 50 gare - ha spiegato -. Per questo la squadra ha avuto come aggiunte quelle di D’Ambrosio e Dodò, per completare il reparto". "In difesa penso che il materiale a disposizione sia a posto - ha proseguito -. Ci sono Ranocchia, Vidic, Juan: tre sono più che sufficienti perché non giocheremo sempre con il modulo a 3 dietro. Poi il reparto lo completano Andreolli e Donkor. Spero che anche Mbaye se la possa giocare perché mi piacciono i giocatori giovani".



Idee chiare anche per il centrocampo. "La composizione dipenderà dal modulo che verrà messo in campo - ha detto Thohir -. Abbiamo Hernanes e Kovacic, poi ci sono ancora Alvarez e Guarin. Ora è fondamentale coprire delle posizioni dopo la partenza di Cambiasso. Ora in quella posizione abbiamo solo Kuzmanovic e Taider".



Infine la questione attacco: "E’ un reparto cruciale, molto dipenderà dalla disposizione tattica. Se si gioca con una sola punta Icardi e Palacio sono sufficienti, ma non bastano se si vorrà giocare a tre davanti". "Ricky Alvarez potrebbe anche avanzare la sua posizione, così si aggiungerebbe a Palacio e Icardi, con solo Ruben Botta di riserva - ha concluso -. Nuovi innesti? Vediamo e valutiamo la situazione al meglio, manca molto alla chiusura del mercato, l’estate è ancora lunga quindi ci sono ancora molte possibilità che possono essere vagliate".