Inter, Thohir: "Avevamo bisogno di Hernanes e D'Ambrosio"

15:35 - Erick Thohir benedice il mercato dell'Inter. Prima di lasciare l'Italia, il patron nerazzurro si è fermato con i giornalisti che lo attendevano e ha detto: "Prima di tutto voglio dire grazie a Lotito, che ha permesso che tutto si potesse realizzare. Credo che Hernanes e D'Ambrosio siano giocatori importanti per l'Inter, avevamo bisogno di elementi nuovi per questa stagione. Grazie anche ai giocatori che sono andati in prestito".

Sempre parlando dei giocatori che hanno lasciato l'Inter in questa finestra di mercato spiega: "Hanno messo da parte le volontà personali per venirci incontro. E un giorno torneranno qui, sono via forse solo per 6 mesi", riporta fcinternews.it.

Sulla trattativa col Lotito poi aggiunge: "E' stato eccitante ed è la verità: abbiamo lavorato tantissimo. Sono state decisioni prese da tutti, seguendo una strategia precisa per il club, anche a livello di marketing e finanza".

Infine, un consuntivo sul suo primo calciomercato: "Credo sia andata bene. Ma è il calcio e nessuno ti può garantire che i nuovi arrivi producano risultati per la squadra. E' chiaro che noi speriamo di aver fatto i migliori investimenti per migliorare l'organico".