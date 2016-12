Inter, Thohir: "Arriveranno due giocatori nuovi e vogliamo vincere il derby"

19:24 - "Acquisteremo due giocatori nuovi". Parola del presidente dell'Inter Thohir in occasione del nuovo accordo commerciale da 80 milioni in quattro anni con Infront Sports. "Non ci fermeremo qui". Sul campionato: "Vogliamo vincere il derby perché è troppo importante per noi andare in Europa, ma anche le altre partite che rimangono. Kovacic e Icardi rappresentano il futuro". Sulla chiusura della curva: "Rispettiamo la decisione ma non è razzismo".



"Il derby è molto importante e vogliamo vincerlo, non perché non rispettiamo il Milan e la sua dirigenza ma perché dobbiamo andare in Europa - ha detto Thohir a Sky - E stato bello vederlo all'andata. Abbiamo ancora tre gare, tutte importanti e non solo il derby. E' per questo che ho visto Mazzarri e i giocatori prima della sfida contro il Napoli".



Su Kovacic e Icardi: "Io credo sempre nei giovani, mi piacciono. Vogliamo tenerli e crescere con loro. Ma è molto importante avere un giusto bilanciamento tra giovani e giocatori di esperienza e per questo a gennaio abbiamo deciso di perdere Hernanes. Anche D'Ambrosio è arrivato per equilibrare la rosa sugli esterni. Cambiasso e Samuel restano? Al termine della stagione valuteremo tutto".



Capitolo Zanetti: "L'ho già incontrato e lo incontrerò ancora. Lui è parte della squadra e rappresenterà un elemento importante per la società perché è un uomo leale per l'Inter". Per il mercato nerazzurro si fanno tanti nomi: "Hamsik, Torres e Morata... Se uno di loro può arrivare è solo un bene per il club. E' importante per me fare annunci solo dopo la firma, è basilare proteggere la realizzazione dell'affare. Mazzarri avrà un ruolo importante nell'Inter del futuro".



Come è andato l'incontro con Agnelli?: "Noi abbiamo la nostra strategia, ma non rompiamo le relazioni. Alla fine si fanno accordi e trattative tra club ed è importante mantenere i rapporti. E' importante non rompere le relazioni". Sulla chiusura della curva: "Dobbiamo rispettare la decisione ma non è razzismo. Non si parla di colore della pelle, è solo diversità di cultura tra le città".