Inter, Thohir arrabbiato e senza parole dopo il pari col Catania 

00:07 - Una domenica lunga e ben poco soddisfacente. Dopo essere sbarcato a Milano di prima mattina, il presidente Thohir ha dapprima incontrato i suoi più stretti collaboratori dopo di che ha assistito al deludente pareggio dell'Inter contro il Catania: uno zero a zero che ha amareggiato molto il presidente nerazzurro che ha lasciato San Siro scuro in volto e in silenzio. E non meno intensa si prospetta la giornata che lo attende oggi, con l'incontro previsto con il presidente della Juve Agnelli e il direttore generale bianconero Marotta. Sul tavolo la ricucitura dei rapporti tra i due club dopo le polemiche per il caso Guarin-Vucinic: Mazzarri continua ad insistere per avere il montenegrino, il summit previsto in tarda mattinata a Milano potrebbe dunque servire anche a riaprire questa trattativa.

LE TAPPE DELLA DOMENICA DI THOHIR

17:18 THOHIR LASCIA SAN SIRO SENZA PARLARE

Il presidente dell'Inter Thohir ha lasciato lo stadio di San Siro senza parlare, visibilmente incupito dopo il deludente pareggio contro il Catania



16:55

Sonori fischi del pubblico di San Siro hanno accolto il triplice fischio dell'arbitro De Marco al termine di Inter-Catania.

ore 15:16

Nel mirino dei tifosi Fassone e Branca: cori della Curva contro di loro



ore 15:15

Prima del match ha parlato per l'Inter, Piero Ausilio: "Tutti noi siamo concentrati sulla partita. Normale notare certe dinamiche, ma abbiamo anche la giusta esperienza per capire che solo vincendo la partita poi tutto passa". Mercato: "Ci sono possibilità adesso con Thohir di chiudere operazioni? ''Lavoriamo fino a venerdì e abbiamo le idee chiare. Lavoreremo sulle possibilità che ci sono, ma inutile nascondersi: come ha detto la proprietà, bisogna vendere per comprare, al di là di quei 2-3 ragazzi in esubero come Pereira o Belfodil che stiamo per chiudere. Qui tutto viene concordato e non parlo di nomi. Ranocchia e Guarin sono stati sotto l'attenzione dei media perché ci sono state possibilità di cederli, ma poteva capitare ad altri. Sappiamo chi sono i giocatori che possono darci qualcosa in più a gennaio, ma non si faranno operazioni tanto per fare. Hernanes? E' un giocatore della Lazio e Lotito è stato chiaro. Noi conosciamo perfettamente le caratteristiche individuate e che ci occorrono. Con l'allenatore piena sintonia'".



ore 15:08

Altro striscione in tribuna arancio: "Ora via gli indegni, l'Inter agli interisti"



ore 15:00

Thohir in tribuna con Moratti per spingere l'Inter. In Curva spunta uno striscione contro la dirigenza: "Uno: mai trattare con Rubentus e Bbilan; due: Thohir metti subito un tuo uomo di fiducia; tre: vecchia dirigenza tutti subito a casa".



ore 14:35

Thohir è nell'area executive dello stadio di San Siro insieme ai suoi collaboratori Thomas Shreve e Michael Williamson. A fine gara il presidente dell'Inter rilascerà una dichiarazione.



ore 14:06

Massimo Moratti è in arrivo a San Siro dove assisterà alla partita al fianco di Thohir



ore 14:00

All'esterno di San Siro è andata in scena la contestazione dei tifosi nerazzurri. Nel mirino soprattutto Fassone, considerato dalla Curva il responsabile della trattativa con la Juve per lo scambio Guarin-Vucinic



ore 13:50

Erick Thohir è arrivato a San Siro e si è diretto subito negli spogliatoi per parlare con la squadra prima di Inter-Catania



ore 13:23

Il presidente dell'Inter Thohir è uscito dall hotel Armani per dirigersi a San Siro per assistere alla partita contro il Catania. Con lui tutto l'entourage a bordo di quattro Van.



ore 11:54

Fassone è arrivato all'hotel Armani dove incontrerà Thohir. Probabile un vertice di mercato per ripercorrere i passi dell'affare saltato con la Juve per lo scambio Vucinic-Guarin



L'ultima settimana nerazzurra è stata concitata, ma Thohir sembra prenderla con filosofia: "Stato d'animo? Nella vita delle volte ti ritrovi al top, altre volte in basso". Il tycoon indonesiano ora si rilasserà dal lungo viaggio all'Hotel Armani nel centro di Milano, poi sarà pronto per andare allo stadio. Il presidente nerazzurro non dovrebbe parlare all'arrivo a San Siro, ma è probabile che lo faccia alla fine del match.

Thohir, in questo suo viaggio, è accompagnato dagli uomini dei conti Thomas W. Shreve e Isenta Hioe.



LA GIORNATA LIVE



