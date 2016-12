Inter, Thohir a Milano: "In contatto con De Boer? No" 

20:51 - Erick Thohir è atterrato alla Malpensa poco dopo le 7:30 per la nuova missione milanese. Il presidente dell'Inter ha parlato di futuro, a partire dalle voci sull'allenatore. "Se sarà l'Inter il grande club di cui ha parlato il manager di De Boer? No. E' un ottimo allenatore, ma non l'ho mai incontrato", ha risposto. Ancora: "Sono contento per Vidic. Con lui ed Hernanes stiamo facendo un buon lavoro per costruire una squadra forte nei prossimi 2/3 anni".

"Il lavoro che stiamo facendo va valutato complessivamente, vogliamo avere una squadra giovane ed equilibrata. Stiamo costruendo un gruppo che abbia una media di 26 anni e mezzo", è entrato nel dettaglio il magnate indonesiano. Del progetto fanno parte anche i rinnovi di Guarin e Palacio? "Non so se è la settimana decisiva, di questo si occupa Ausilio". Restando nel merito dei contratti, sono stati resi noti i dettagli dell'accordo con Vidic: il centrale ha firmato per 2 anni, con un guadagno di 2 milioni e 300mila euro netti a stagione. Il giocatore ha anche ceduto i diritti di immagine alla società, ad esclusione dello sponsor tecnico. Thohir non si è sbilanciato troppo parlando di arbitri e delle tre giornate a Juan Jesus: "In certi casi sono favorevole all'uso della tecnologia". Il tycoon resterà a Milano fino all'inizio della prossima settimana: in programma ci sono una serie di incontri in sede e probabilmente andrà sabato ad Appiano Gentile per assistere alla rifinitura e domenica sarà allo stadio per Inter-Torino.