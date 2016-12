Inter, squadra presentata a Pinzolo: "Riportiamo in alto questi colori"

23:40 - Comincia ufficialmente la nuova stagione dell'Inter, in ritiro da due giorni. La squadra - ancora priva dei giocatori impegnati al Mondiale - è stata presentata venerdì sera in Piazza San Giacomo a Pinzolo. "Proveremo a fare meglio", le parole di Handanovic ai tifosi, mentre Ranocchia si cala nel nuovo ruolo da capitano: "Dobbiamo ricominciare a lottare per toglierci delle soddisfazioni, si ricomincia per portare in alto questi colori".

Ancora non è stato trovato l'accordo sul prolungamento del contratto di Ranocchia, ma quando dalla piazza urlano al difensore di firmare il rinnovo, lui replica con un sorriso e un "sì", che vale più di mille parole. Poi aggiunge: "Per me vestire questa è una maglia è un onore, lo deve essere per tutti e non solo per me. Devono esserci tanti capitani perché solo con questo spirito possiamo riportare l'Inter dove merita". Mentre dalla piazza parte il coro "Chi non salta bianconero è" e il nuovo capitano non se lo fa ripetere due volte, seguito dai balzi di tutta la squadra.



Grande accoglienza per i neo acquisti Vidic ("Forza Inter") e Dodò: "Spero di fare bene qui - dice l'ex romanista -. Grazie per l'accoglienza. Juan e Jonathan dispettosi? Beh, noi brasiliani siamo allegri, cercheremo di portare allegria nel gruppo stando bene tutti insieme perché in questi giorni dobbiamo anche divertirci".