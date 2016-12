Inter: ritirata la "4" del vicepresidente Zanetti

18:14 - Ora è sicuro: Javier Zanetti e l'Inter ancora insieme. Non sul campo, da cui l'argentino si è ritirato al termine della stagione appena conclusa. Bensì come dirigente. Di oggi la notizia che il presidente Thohir, ha deciso di nominarlo come suo vice. Per lo storico capitano un contratto di due anni. Ma non finisce qui. E' stata anche ritirata la sua storica maglia numero 4. Il giusto tributo per chi dal 1995 ha vestito sempre gli stessi colori.

In passato era stata ritirata la maglia di un altro storico capitano, Giacinto Facchetti. La sua "3" è stata messa nell'archivio interista dopo la morte dell'ex bandiera nerazzurra.

L'Inter e Thohir sono comunque molto concentrati anche sul mercato. Il presidente nerazzurro ha dichiarato che si sta discutendo con l'Atletico Madrid, che si è fatto avanti chiedendo sia Handanovic che Icardi. L'intenzione dell'Inter è, però, di "trattenere i due giocatori". E Cerci? "E' uno da Naizonale, è un ottimo giocatore".

Quanto alle prospettive per la prossima stagione, l'indonesiano spera che la squadra si confermi in Europa: "La Champions è difficile da raggiungere, ma non è impossibile, come insegna la Costa Rica". Tra la soddisfazione per l'atto dovuto a un grande campione e capitano come Zanetti e le ambizioni moderate per l'immediato futuro, il nuovo corso dell'Inter parte così.



THOHIR: "MAZZARRI FINO AL 2016"

E a proposito di Mazzarri e della scelta di estendere fino al 2016 il contratto, Thohir ha detto: "Stiamo discutendo con Mazzarri per estendere il contratto di un altro anno, speriamo di firmare presto".

"Vogliamo - ha aggiunto il magnate indonesiano - poter lavorare con il tecnico per i prossimi due anni, costruire una squadra forte e creare stabilità per il futuro. Vogliamo crescere insieme a Mazzarri e al tempo stesso trovare dei buoni giocatori".