Inter-Real, Mazzarri è carico: "Vogliamo metterli in difficoltà"

15:21 - Walter Mazzarri è carico in vista della partita contro il Real Madrid, esordio dell'Inter nella Guinness Cup in programma in notturna a Berkeley (California). "Mi aspetto una squadra che soffra e metta in difficoltà i campioni d'Europa - ha detto il tecnico nerazzurro a Inter Channel - E' una partita difficile, ci mancano tanti giocatori ma è una verifica per decidere cosa fare in futuro". Kovacic, vittima di un affaticamento, non giocherà.



"In questa fase - ha aggiunto Mazzarri - bisogna essere maturi e valutare la prestazione a prescindere dal risultato, che va lasciato un po' per ultimo. Dobbiamo creare una mentalità vincente". Il tecnico ha spiegato l'esclusione di Mateo Kovacic: "Ieri stava bene, ha avuto un affaticamento ed è prudente non rischiarlo. Penso che la maggior parte dei giocatori potranno reggere qualcosa più di un tempo, compreso Vidic". I nerazzurri affronteranno un Real Madrid a sua volta rimaneggiato. Sono solo otto i giocatori della prima squadra a disposizione di Ancelotti, compresi i portieri Diego Lopez e Jesus: Carvajal, Nacho, Pepe, Isco, Illaramendi e Bale. Fabio Coentrao e Arbeloa, vittime di piccoli infortuni, salteranno la sfida.