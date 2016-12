Inter, Ranocchia: "Voglio restare in nerazzurro" 

10:58 - La convocazione nei 31 di Prandelli e il Mondiale da conquistarsi. Poi l'Inter, la nuova stagione e il contratto in scadenza: "Credo proprio - ha sentenziato Andrea Ranocchia - che resterò in nerazzurro anche il prossimo anno. Il rinnovo? Ancora non lo so, vedremo a stagione finita". Uno dei tanti nodi dell'Inter che verrà assieme a quello di Cambiasso: la società ha pronta l'offerta per un anno di contratto a 1,2 mln, l'argentino ci sta pensando.

Due situazioni analoghe quelle di Ranocchia e Cambiasso. Con prospettive differenti. Per il Cuchu, in scadenza di contratto a fine giugno, l'ipotesi è quella di un prolungamento di un anno con chiara, forte, riduzione dell'ingaggio: l'argentino non ne fa una questione di soldi, pretende giustamente chiarezza e attende una convocazione ufficiale da parte del club per mettere tutto nero su bianco e chiarirsi sulle divergenze emerse nelle ultime settimane. Novità importante sono attese entro i prossimi dieci giorni.



Ma intanto, rinnovi a parte, dopo il punto di mercato fatto ieri alla Pinetina, emerge l'esigenza dei nerazzurri di rinforzare oltre all'attacco - in pole c'è sempre Torres - anche il centrocampo. Mediana che riparte da Hernanes e Kovacic ma che potrebbe arricchirsi di due giocatori provenienti dalla Premier. In salita infatti le quotazioni di Javi Garcia del City e quelle di Lucas Leiva del Liverpool. Per lo spagnolo fresco campione d'Inghilterra si parla di prestito visto l'imminente arrivo di Fernando dal Porto - il nodo resta l'ingaggio molto alto, circa 4 milioni annui - per il brasiliano le parti sembrano invece un poco più avanti. Un primo contatto con l'entourage del giocatore c'è già stato: il Liverpool valuta il cartellino 13 milioni, cifra considerata al momento troppo alta, base comunque per una trattativa che verrà ripresa nelle prossime settimane.