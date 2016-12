Inter-Prato 1-0, decide Mbaye: ma che partita di Kovacic

09:24 - Buone indicazioni per Mazzarri nell'ultimo test "made in Italy", prima della partenza per la tournée negli Stati Uniti. Il match termina 1-0, ma il risultato non rispecchia la mole di occasioni create dai nerazzurri: almeno 7 le palle gol, sprecate a turno da Icardi e Kovacic. I due sono risultati i migliori in campo, assieme a Jonathan: buona l'intesa, ottime alcune giocate. Di Mbaye, entrato da pochi secondi, il gol vittoria.

LA PARTITA

Vittoria dunque per l'Inter nell'ultima amichevole in terra italica, più precisamente nel ritiro di Pinzolo, prima di affrontare nella Guinness Cup avversari ben più blasonati quali Manchester United, Real Madrid e Roma. Le migliori indicazioni Mazzarri le ha avute da Kovacic, autore di una signora partita, e da Icardi, bravo a farsi trovare in tutte le situazioni di rilievo in fase offensiva.

Anche Jonathan, schierato alto a centrocampo, ha offerto un'ottima prestazione, condita da assist e giocate tecnicamente elevate. In generale una buona prova: Inter che è apparsa "sprecona", e lo dimostra il divario nel risultato che poteva tranquillamente essere maggiore.

Il match-winner è Mbaye, che entra dalla panchina al 67' al posto di D'Ambrosio e nemmeno 30 secondi dopo trova il tempo sul difensore e insacca di testa.

Risultato, come detto, che poteva essere più rotondo: ma le indicazioni sono buone. Ora arrivano altri avversari: ci sarà da segnare molto, molto di più. Ma la strada è buona.



IL TABELLINO

INTER-PRATO 1-0

INTER (3-5-2) : Handanovic (1' st Carrizo); Ranocchia (31' st Silvestre), Vidic (1' st Andreolli), Juan Jesus; D'Ambrosio (22' st Mbaye), Jonathan (17' st Laxalt), Kuzmanovic (1' st M'Vila), Kovacic (22' st Puscas), Obi (31' st Steffè); Icardi, Bonazzoli (20' st Schelotto)

A disposizione: Sciacca, Palazzi, Ventre, Rocca.

Allenatore: Walter Mazzarri

PRATO (4-3-1-2): Ivusic (15' st Brunelli); Bandini, Ghidotti, Rickler (15' st Bengala), Guelfi (15' st Longo); Romanò, Pasa (40' st Matteo), Cavagna (31' st Miccinesi); Gabianelli (15' st Grifoni); Ogunseye (15' st Fofanà), Benedetti.

A disposizione: -

Allenatore: Vincenzo Esposito

Arbitro: Stefano Denis

Marcatori: 23' st Mbaye (I)



LA PARTITA

90' FINITA! Inter batte Prato 1-0, con rete di Mbaye. Una partita assolutamente dominata dall'Inter, ma conclusa con meno reti rispetto alla mole di occasioni create. Il Prato ha mantenuto una buona difesa e ottiene una "buona" sconfitta. Indicazioni interessanti da Icardi, Kovacic, Jonathan e lo spacca-partita Mbaye

90' Ottimo cross di Mbaye, Puscas stacca bene ma angola troppo. Palla fuori

83' Buona parata di Carrizo: Fofana lo impegna severamente da posizione decentrata

79' Schelotto si mangia la fascia, e serve una palla d'oro a Puscas: l'attaccante spreca malamente da buona posizione

77' Partita che si è improvvisamente spenta. Altri cambi: Ranocchia lascia il posto a Silvestre, e la fascia di capitano a Juan Jesus. Entra anche il giovane Steffè, per Obi

68' GOL DELL'INTER: Mbaye entra al posto di D'Ambrosio, va in area, stacca di testa e trafigge Brunelli. Meno di 30 secondi dal suo ingresso sul terreno di gioco per portare in vantaggio i nerazzurri: che impatto!

67' Prima parata di Carrizo: è Ghidotti a calciare da 25 metri, nessun problema per l'estremo difensore

66' Ancora D'Ambrosio, ancora palla in tribuna

62' Con l'ingresso di Laxalt, per Jonathan, Mazzarri indica all'Inter di giocare a 4 in difesa

60' Girandola di cambi nel Prato

58' Triangolazione D'Ambrosio-Bonazzoli: sulla palla dell'attaccante, l'esterno si fa trovare in leggera posizione di offside

55' Pericolo in area Inter: Rickler stacca col tempo giusto, ma indirizza male di testa. Buona occasione per il Prato

51' Jonathan riesce a entrare in area, ma non tira e tenta il dribbling: viene raddoppiato e perde una grandissima occasione

50' Prova il tiro dalla distanza D'Ambrosio. Centrale, il portiere para senza problemi

46' SI RICOMINCIA! Nell'Inter esordio per M'Vila, al posto di Kuzmanovic, come playmaker. Dentro anche Andreolli (per Vidic) e Carrizo (per Handanovic)

45' FINE PRIMO TEMPO! Partita bloccata sullo 0-0. Inter con il 70% di possesso palla, e con almeno 5 nette palle gol, non sfruttate principalmente da Icardi. Migliori in campo momentaneamente lo stesso Icardi, Kovacic e Jonathan

44' Prima "conclusione" verso la porta da parte del Prato: il colpo di testa di Romanò termina a lato di 5 metri

41' Tre tocchi, e l'Inter va al tiro: Obi si fa parare la conclusione, buona, indirizzata all'angolino basso

36' Ennesima buona azione di Jonathan, migliore in campo insieme a Kovacic (per ora). Numero al limite e palla proprio per Kovacic, in fuorigioco

32' Ancora Kovacic pericoloso! Tiro di destro dai 20 metri, a incrociare: palla che "fa la barba" al palo, ma esce

31' SI fa vedere il Prato, grazie a Ogunseye, che offre un buon assist spazzato da Vidic in fallo laterale

28' Si gioca a una porta sola, com'era prevedibile: Bonazzoli offre a Icardi, ottimo il controllo ma il tiro è troppo potente, e la palla si perde in tribuna

27' Ancora Kovacic a inventare calcio: splendida palla per Icardi, pizzicato in leggero offside. L'intesa tra i due sembra buona

26' Buona azione di Jonathan: recupera un pallone al limite e crossa. Il traversone, molle, è rimesso in mezzo da Icardi, che però sbaglia misura e permette alla difesa di spazzare

24' Lampo di classe di Icardi: sul lancio lungo di Vidic, prova col tacco a far proseguire Bonazzoli. Palla però lunga, controllata dal portiere

21' Ripartenza veloce di Kovacic: ne salta tre, poi calcia in porta col sinistro. La palla supera il portiere proteso in tuffo, ma si perde sul fondo

18' Inizia a piovere in quel di Pinzolo

17' Jonathan a terra dopo un contrasto con Romanò. Problema alla spalla infortunata tempo fa: è caduto male. Rientra senza problemi dopo le cure di rito

16' Buona azione di Jonathan, che finta il tiro e serve Bonazzoli: l'attaccante non capisce e la palla si perde sul fondo

13' Azione confusa in area del Prato: spazza la difesa. Sulla rimessa laterale, si immola un difensore toscano e salva il pari

10' Icardi, sempre e solo lui: prima vera palla gol, l'attaccante servito da Kovacic sceglie l'esterno e la palla si perde sul fondo

4' Ancora Icardi su punizione dai 25 metri: la palla, stavolta calciata in porta, è alta sulla traversa

1' Subito una buona occasione per l'Inter: punizione dal limite che Icardi batte con uno schema, in area Jonathan cade ma l'arbitro fa cenno di proseguire

1' Si inizia! Inter in campo con il 3-5-2, Prato (società satellite dei nerazzurri) con il 4-3-1-2. Nell'Inter assente Dodò per affaticamento muscolare