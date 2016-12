Inter, parla Guarin: "La Juve? Dio ha voluto che andasse così"

22:40 - E' tornato a parlare del suo mancato trasferimento (scambio con Mirko Vucinic) alla Juventus, Fredy Guarin: "Sono tranquillo e felice nell'Inter, ma non posso nascondere che quello è stato un momento difficile per me e per la mia famiglia. Dio ha voluto che le cose andassero così", ha detto da Barcellona dove sfiderà in amichevole con la sua Nazionale, la Colombia, la Tunisia. "Per me è un sogno giocare nell'Inter, l'ho sempre detto", ha aggiunto.

Infine, un pensiero ancora per la maglia: "Continuerò a dimostrare ai tifosi il mio amore per il club"