Inter, pari con proteste: col Chievo è 1-1

08:47 - Si chiude con un 1-1 interno contro il Chievo il girone d'andata dell'Inter di Mazzarri. I nerazzurri al giro di boa si presentano con 32 punti, pareggiando l'iniziale vantaggio dei veneti, supergol di Paloschi all'8', con la quinta rete in campionato di Nagatomo al 12'. Proteste per i nerazzurri per un gol regolare dello stesso giapponese pochi minuti più tardi. Nella ripresa entra Milito, ma la porta di Puggioni resta inviolata.

LA PARTITA

Tante polemiche, in gran parte giustificate, e niente vittoria. Si chiude con un 1-1 amaro il girone d'andata dell'Inter di Mazzarri che non riesce a scardinare la difesa del Chievo e a portare a casa l'intera posta in palio. Una vittoria che, escluso il derby deciso da Palacio, manca dal 9 novembre contro il Livorno. Di motivi per arrabbiarsi, anche stavolta, Mazzarri ne ha, come il gol ingiustamente annullato per fuorigioco a Nagatomo, ma altrettanto evidenti sono le lacune della rosa e dei titolari. Il Chievo infatti è stato bravo a sbloccare il risultato e a controllare il pareggio senza andare mai troppo in affanno e portandosi a casa un punto importantissimo in chiave salvezza.

Sarà stato il lunedì sera o il San Siro desolatamente semideserto, fatto sta che il match non si è mai acceso del tutto. Il botta e risposta tra Paloschi, eurogol all'8', e Nagatomo quattro minuti più tardi, ha illuso un po' tutti di poter vedere un grande spettacolo. Il ritmo in campo è stato alto, ma più alto ancora è stato il numero di errori in appoggio e disimpegno, con Handanovic e Padelli limitati al minimo indispensabile. Se il Chievo dopo l'1-1 ha aspettato i nerazzurri sulla propria trequarti in attesa della ripartenza veloce con Thereau e Paloschi, la squadra di Mazzarri ha sottolineato ancora una volta i limiti quando si trova costretta a fare la partita. Palacio isolato davanti ha fatto quello che ha potuto con Alvarez molto mobile ma poco preciso. Gli esterni hanno creato superiorità, ma troppo poco per scalfire il muro eretto da Corini.

La manovra lenta imbastita da Kuzmanovic, Cambiasso e Kovacic spiega senza ulteriore bisogno di chiarimenti il risultato finale, costruito e portato avanti sull'episodio che non è arrivato. O meglio, che era arrivato ma che l'arbitro ha ingiustamente invalidato. Troppo poco comunque, sia per gridare allo scandalo sia per giustificare una serie di risultati al di sotto delle aspettative di tutti e delle premesse.

LE PAGELLE

Handanovic 5,5 - Un tiro subìto, un gol preso. Continua l'annata così così per il portierone sloveno. Il tiro di Paloschi è potente e preciso, ma lui può fare qualcosa di più.

Paloschi 6,5 - Sblocca subito il risultato con una saetta sotto la traversa. Per tutta la partita è una spina nel fianco, un pericolo che non sempre i difensori dell'Inter riescono a contenere

Nagatomo 6,5 - Segna il gol numero cinque in campionato con un movimento da attaccante puro. Farebbe pure doppietta, ma l'arbitro gli nega un gol valido. E' sempre tra i più positivi

Cesar 6,5 - Domina i palloni alti e dà sicurezza in uscita dando il via a ripartenze precise.

Mazzarri 5,5 - Polemiche arbitrali a parte, la sua squadra è lenta e prevedibile. Non c'è il cambio di passo e davanti mancano le alternative



IL TABELLINO

INTER-CHIEVO VERONA 1-1

Inter (3-5-1-1): Handanovic 5,5; Campagnaro 6 (43' st Botta sv), Rolando 5,5, Juan Jesus 5; Jonathan 6, Kuzmanovic 6 (39' st Taider sv), Cambiasso 5,5 (19' st Milito 6), Alvarez 6, Nagatomo 6,5; Kovacic 6; Palacio 5,5. A disp.: Carrizo, Castellazzi, Zanetti, Andreolli, Mudingayi, Ranocchia, Samuel All.: Mazzarri 5,5.

Chievo (3-5-2): Puggioni 6; Frey 6, Dainelli 6, Cesar 6,5; Sardo 6, Bentivoglio 5,5 (39' st Mbaye sv), Radovanovic 6, Hetemaj 6, Dramé 5,5; Paloschi 6,5 (30' st Estigarribia 6), Théréau 6. A disp.: Squizzi, Silvestri, Bernardini, Claiton, Kupisz, Lazarevic, Sestu, Pamic, Acosty, Pellissier All.: Corini 6.

Arbitro: Tommasi

Marcatori: 8' Paloschi (C), 12' Nagatomo (I)

Ammoniti: Kovacic (I); Hetemaj (C)

Espulsi: nessuno