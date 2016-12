Inter, Palacio stende il Torino: nerazzurri a meno uno dalla Fiorentina 

10:24 - Nel giorno del 106° compleanno l'Inter ritrova i tre punti contro il Torino e può festeggiare a San Siro davanti al presidente Thohir: a stendere i granata ci pensa Palacio, in gol alla mezzora del primo tempo con un colpo di testa che beffa Padelli. Vantaggio che i nerazzurri difendono nella ripresa contro un Torino vicino al pareggio con una botta dalla distanza di Basha. Un successo che permette all'Inter di portarsi a meno uno dalla Fiorentina.

LA PARTITA

Mezzora di caos, di anarchia al cospetto dell’ordine e della disciplina tattica del Torino. Poi il lampo di Palacio. Con più Inter e più sorrisi per la coppia Thohir-Moratti accomodata in tribuna. E meno rabbia masticata da Mazzarri. Soprattutto dopo la tanta rabbia incamerata nei primi trenta minuti di assenza e vuoto pneumatico dei suoi uomini, contro un Toro semplice, essenziale, geometrico. Insomma, efficace e ben messo in campo e pure pericoloso, vicino al gol al quarto d’ora con Immobile dopo una uscita fuori tempo e fuori luogo di Handanovic. Esterni bloccati, Guarin vittima della sua presunzione, Hernanes troppo solo, Icardi e Palacio abbandonati a se stessi tra Moretti, Rodriguez e Darmian: ci voglio 26 minuti perché Padelli debba fare il suo primo intevento, al primo segnale di rinsavimento di Guarin che serve a Palacio una palla che l’argentino gira bene di testa trovando però la respinta in angolo. Sussulto d’orgoglio, piccola scossa, scintilla che scuote dal torpore un’Inter sino allora svogliata e inconcludente che comincia a prendere un po' campo e darsi un ordine fino ad arrivare all’uno due Palacio-Cambiasso-Palacio che porta il Trenza a firmare il suo dodicesimo centro in campionato: colpo di testa da posizione impossibile e pallonetto che soprende Padelli e mando sotto il Toro. Se voluto un grandissimo gesto tecnico. Col vantaggio cambia, almeno in parte, il canovaccio, i granata accusano il colpo, dalle parti di Cerci e Immobile palloni se ne vedono sempre meno, l’Inter se non altro controlla meglio, occupa il campo e se non colpisce – ci prova solo Hernanes in chiusura di tempo con un sinistro dai 25 metri – almeno non va in affanno e non rischia.

LA PARTITA

Rischi, semmai, ne arrivano al rientro dagli spogliatoi quando si ripete quanto visto nel primo tempo. Si rivede cioé un'Inter spaesata e disordinata e un Toro che in più ci rimette quell'aggressità che era andata via via scemando. Kurtic impegna Handanovic, Basha sfiora il pareggio spedendo fuori di un nulla, Cerci mette i brividi con una discesa e un cross dei suoi che per un nulla non si trasformano in assist vincente per Darmian. Insomma, la reazione dei granata c'é, di cuore, di testa. Da squadra. Di nervi è invece la resistenza dell'Inter che minuto dopo minuto torna sì in fase di controllo, crea anche qualcosa di pericoloso dalle parti di Padelli, soprattutto con Hernanes, ma resta lontana dall'idea di un gioco corale. Fiammate dei singoli, più che altro. Davanti come dietro, dove nel finale c'è Rolando a sbrogliare un paio di situazioni da batticuore. Sufficiente, comunque, per piegare un buon Torino, per portare a casa il risultato, per festeggiare i 106 anni di storia nerazzura, per regalare il sorriso a Thohir. E, non ultimo, per rivedere da vicino il quarto posto. Ora la Fiorentina è a più uno.

LE PAGELLE

Palacio 7: se l'ha voluto, come dichiarato, un inchino di fronte a un gol così. Difficile da pensare, quasi impossibile da realizzare. In più la solita incommensurabile abnegazione.

Cerci 6: solo lampi, solo sprazzi della sua classe e imprevedibilità.

Rolando 6.5: eclettico, puntuale, essenziale. Nel finale, concitato, si erge a baluardo della difesa nerazzurra.

Immobile 5.5: dopo quindici minuti ha tra i piedi la palla del possibile vantaggio. La spreca e paga il conto sul morale.

Guarin 5.5: a tratti travolgente, molto più spesso supponente. Un mix che oggi lascia più ombre che luci.

Icardi 5.5: sotto gli occhi dell'amata Wanda una giornata da oscuro comprimario. Si sbatte ma non conclude.

Cambiasso 6.5: ecco una delle sue giornate, quelle in cui si vede poco ma si sente tantissimo.

IL TABELLINO

INTER-TORINO 1-0

Inter (3-5-2): Handanovic 6; Rolando 6.5, Ranocchia 6, Campagnaro 6 (30' st Andreolli 6); Jonathan 5.5, Guarin 5.5 (24' st Kovacic 6), Cambiasso 6.5, Hernanes 6, Nagatomo 6; Icardi 5.5 (44' st Taider sv), Palacio 7. A disp.: Carrizo, Castellazzi, D'Ambrosio, Zanetti, Kuzmanovic, Milito, Botta. All.: Mazzarri

Torino (3-5-2): Padelli 6; Darmian 6, Rodriguez 6, Moretti 6; Vesovic 5.5, Basha 6 (40' st Meggiorini sv), Vives 5.5 ( 20' st Tachtsidis), Kurtic 6 (13' st El Kaddouri 6), Farnerud 5.5; Cerci 6, Immobile 5.5. A disp.: Gomis, Berni, Barreca, Aramu, Gazzi, Gyasi, Barreto. All.: Ventura

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 30' Palacio

Ammoniti: Vives (T), Tachtsidis (T), Darmian (T), Moretti (T)

Espulsi: -