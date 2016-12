Inter, Palacio rinnova fino al 2016: "E' un sogno, darò tutto"

20:38 - Rodrigo Palacio sarà un giocatore dell'Inter fino al 30 giugno 2016. Come era da tempo nell'aria il giocatore ha infatti trovato l'accordo con il club nerazzurro per prolungare di due stagioni l'attuale contratto. L'annuncio è arrivato via twitter: "L'Inter e Palacio insieme fino al 2016". L'argentino di Bahia Blanca, come ricorda l'Inter, è arrivato nell'estate del 2012 e ha finora collezionato 68 presenze in nerazzurro realizzando 36 gol.

Il contratto dell'attaccante - che in questa stagione ha segnato dodici gol - prevede un incremento della parte fissa dell'ingaggio che si aggira sui 2.7 milioni l'anno. In tutto, l'ex calciatore del Genoa dovrebbe guadagnare oltre 3 milioni a stagione se si conteggiano i bonus legati ai gol e alle presenze in campo. Il precedente contratto prevedeva un ingaggio da 2.5 milioni all'anno.

"Sono molto contento per questo rinnovo - ha commentato Palacio a Inter Channel -. Darò il massimo per questa maglia come ho fatto sempre. Ho sempre dato il massimo per l'Inter, qui sono contento ed è un sogno rinnovare per un altro anno. Dediche? Ringrazio la società, i tifosi e i compagni, perché dal primo giorno mi hanno accolto bene e sono felicissimo".



In vista della sfida di sabato a Verona, l'argentino non si sbilancia: "Speriamo di fare una grande gara. E' difficile, loro giocano bene ma noi vogliamo andare avanti e continuare a fare risultati positivi".