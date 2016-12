Inter, Palacio: "Col Napoli serve una grande gara"

19:05 - Settimana cruciale per l'Inter, che in caso di vittoria contro il Napoli potrebbe avvicinarsi notevolmente all'obiettivo europeo: "Quella di sabato è una partita difficile - spiega Rodrigo Palacio a 'Inter Channel' -, è importante fare una grande gara per qualificarci all'Europa League. Dopo arriverà il derby, la partita più bella dell'anno, che ovviamente speriamo di vincere. Io uomo derby? No, quello è Milito. Ma spero di segnare di nuovo".

Come nel match d'andata, quando fu proprio un gol di Palacio a regalare la prima vittoria piena a Thohir: "Ho avuto la fortuna di fare gol contro il Milan all'andata, ma non sono un uomo derby. Milito lo è, perché ne ha fatti tanti. Spero di farne un altro nella prossima partita, potrebbe bastare per vincere. Il derby in Italia si vive diversamente e giocare in un San Siro pieno è bellissimo. I giorni prima della gara mi capita sempre di incontrare i tifosi al ristorante che fanno le loro 'raccomandazioni'. L'Inter? Per me resta una delle squadre più forti al mondo".

Il Trenza poi stila la classifica dei suoi gol più belli: "Quello nel derby d'andata, che è anche il più importante. Poi quello in Coppa Italia l'anno scorso contro il Bologna, mi è piaciuto tanto. Purtroppo calcio poco da fuori area, me lo dice anche il mister. Il terzo? Uno con il Catania, sempre l'anno scorso. Anche quello in pallonetto contro il Cluj". E infine ecco la passione per il basket: "Vado spesso a vedere l'Olimpia, mi piace molto e oltretutto ho un grande amico che gioca lì: Bruno Cerella. Sono il suo tifoso numero uno, siamo amici d'infanzia. Giocavo anche io a basket, facevo il playmaker".