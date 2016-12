Inter: Palacio assist, Icardi gol

15:57 - Non è sabato qualunque in casa-Inter. Per quanto accaduto all'esordio a Torino (zero gol e quasi zero occasioni); per l'ovvia necessità di alimentare la zona-gol occupata domenica scorsa da Icardi e Osvaldo; e per ridare a Mazzarri quello che il tecnico ha invocato dopo lo 0-0 del debutto: "Non scordiamoci l'assenza di Palacio, giocatore fondamentale per noi".

Ecco il punto del sabato... speciale in casa Inter, perché alle 11 alla Pinetina l'Inter senza i nazionali affronta l'Inter Primavera proprio per testare le condizioni dell'argentino, vittima di un problema alla caviglia sofferto nella seconda parte del Mondiale e dal quale sta recuperando. Un test che vedrà la presenza anche del medico della Nazionale argentina, Daniel Martinez.

Le condizioni di Palacio sono buone, in settimana si è allenato a pieno ritmo e il test di oggi servirà per capire se Mazzarri lo potrà schierare domenica prossima contro il Sassuolo, a San Siro. Palacio al fianco di Icardi, presumibile, con Osvaldo in panchina. Osvaldo sta facendo terapie per il lieve problema muscolare che lo ha costretto a disertare la convocazione di Conte in azzurro.

GOL DI ICARDI, ASSIST DI PALACIO

E alla Pinetina il test si è concluso con un solo gol: lo ha segnato Icardi, su assist di Palacio e il responso a proposito del Trenza è stato positivo. Non è stata proprio una sfida Inter-Primavera Inter, bensì una partita con formazioni miste per equilibrare le forze in campo.