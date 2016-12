Inter, Osvaldo crea e la difesa conserva: così Mazzarri può puntare alla Champions 

16:26 - Primo dato: sette presenze e quattro gol tra campionato e Europa League. Secondo dato: su 20 reti messe a segno dall'Inter 18 sono arrivate con lui in campo. Ecco quanto pesa Pablo Daniel Osvaldo nell'Inter 2014/15. Gol belli, gol pesanti: di testa (Stjarnan), di puro opportunismo (Sassuolo), col più classico marchio di fabbrica, la rovesciata (Atalanta). Seconda punta con Icardi, prima senza: tanto eclettico quanto eccentrico. "Un nuovo tatoo? Sì, un salmone! Perché? Perché va sempre controcorrente, come me!". Firmato Osvaldo.

L'italo-argentino è dunque una delle chiavi - assieme allo strepitoso Kovacic - di un progetto che sta prendendo quota. L'altra è la tenuta difensiva: un solo gol subito - quello di Palermo, fra l'altro regalato agli avversari dall'erroraccio di Vidic - in campionato, zero in Europa League. Funziona l'intesa tra Ranocchia -Juan Jesus - Vidic, la protezione assicurata dal Pittbul Medel sta dando non solo concretezza al centrocampo ma anche tanta solidità nell'intera fase difensiva.



Battuta l'Atalanta arriva il Cagliari: tre punti per restare saldamente al terzo posto. Per ora è il primo obiettivo dichiarato da difendere. Il resto sarà da aggiornare partita dopo partita.