Inter, ora Thohir è il nuovo proprietario

19:01 - Anche l'ultimo tassello è andato al proprio posto. Erick Thohir, già presidente dell'Inter dall' assemblea dei soci dello scorso novembre, ha concluso oggi il percorso che lo designa a tutti gli effetti come il socio di maggioranza del club nerazzurro. La somma ricevuta dalle banche, che sfiora i 200 milioni di euro, servirà all'indonesiano per concludere l'iter del passaggio dalle mani di Moratti. Ora Thohir cercherà ulteriori finanziamenti all'estero.

Chiusa l'operazione per il passaggio di consegne della società milanese, l'imprenditore indonesiano dovrà pensare al mercato e alla squadra per la prossima stagione da affidare a Walter Mazzarri. Anche per questo motivo Thohir è atteso da una serie di nuovi incontri all'estero per cercare ulteriori finanziamenti, parte dei quali da utilizzare per il mercato estivo.