Inter, Mourinho apre al ritorno: "Un giorno ..."

11:59 - Mourinho strizza l'occhio all'Inter. "In questo momento sto bene dove sono: al Chelsea e in Premier League - ha spiegato lo Special One ai microfoni di Premium Calcio -. Arriverà un momento in cui Abramovich deciderà che la mia avventura qui è finita. Quel giorno potrei tornare in Italia ed è normale pensare all'Inter". Poi una frecciatina sulla questione rigori in casa Inter: "Strano, ma niente di più...".

Mou, dunque, potrebbe sedersi nuovamente sulla panchina nerazzurra. Nessuna promessa, per carità. Non è nel suo stile. Ma l'idea, affascinante, c'è. E la conferma arriva dal diretto interessato alla fine del match di Champions League tra Galatasaray e Chelsea. "È una cosa normale per ogni allenatore, così com'è normale che io possa tornare in Italia, e tornare in Italia vuole dire tornare all'Inter, non in un altro club", ha precisato. Sempre in chiave Inter, poi una battuta anche su Zanetti: "Non gli ho fatto alcuna offerta per concludere la carriera a Londra. Lui è dell'Inter e sempre lo sarà".



SU GALATASARAY-CHELSEA

"Abbiamo sempre difficoltà a chiudere le partite, anche in Premier. Abbiamo sbagliato nelle finalizzazioni. non è facile comunque dominare per 90'. Ritorno? Risultato sempre pericoloso ma non avremo 50mila ma 5mila turchi contro di noi"