Inter, Moratti: "Tornare proprietario? Meglio di no, sarebbe il segnale che è un casino"

12:41 - Il giorno dopo la frecciata nei confronti di Erick Thohir ("All'Inter nulla da risanare"), Massimo Moratti smentisce che sia avvenuto un chiarimento col magnate indonesiano: "L'ho sentito stamattina - ha detto il presidente onorario nerazzurro -, ma di quanto ho detto ieri non abbiamo neanche accennato, ci sono altri problemi da affrontare. Tornare proprietario dell'Inter? Meglio di no, perché se così fosse sarebbe il segnale che è un casino".

Moratti, infastidito da alcune frasi di Thohir sui conti della società, sabato ha voluto mandare un messaggio chiaro all'indonesiano: "Non c'è nulla da risanare, l'Inter ha risposto sempre ai propri debiti, all'acquisto dei giocatori, al pagamento degli stipendi senza mai pesare su nessuno". Parole che hanno fatto rumore e che hanno posto delle ombre sul rapporto tra i due. E 24 ore dopo, a margine di un torneo giovanile a Firenze, il presidente onorario nerazzurro ha smentito le voci di un chiarimento tra i due: "L'ho sentito proprio stamattina, ma di quanto ho detto ieri non abbiamo neanche accennato in quanto ci sono altri problemi che dobbiamo affrontare, poi c'è una simpatia reciproca che ci porta a non spaventarsi di niente che possa essere una polemica parallela. Io tornare proprietario dell'Inter? Meglio di no, perché se così fosse sarebbe il segnale che è un casino. I tifosi sono sempre molto gentili con me, mi ringraziano per le emozioni che possono aver avuto in passato e per qualche soddisfazione, ma immagino che siano proiettati sul futuro ed è giusto esserlo. Credo che Erick Thohir e il suo gruppo abbiano le qualità per fare bene".



Il presidente onorario dell'Inter torna poi sull'addio dei quattro big argentini (Zanetti, Cambiasso, Samuel, Milito): "L'Inter non è stata prigioniera della riconoscenza nei confronti dei suoi campioni del periodo del Triplete, perché questi giocatori hanno dimostrato fino in fondo di essere fortissimi ed anche quest'anno sono stati quelli che hanno giocato meglio. Ma il tempo passa, quindi è normale che come è accaduto per altri loro compagni in passato, abbiano dovuto lasciare il club. Qualcuno di loro forse poteva ancora esprimersi bene nell'Inter ma questo dipende dai progetti che ognuno fa. Questi giudizi possono essere fatti in un bar, così come li faccio io, proprio come se fossi in un bar. Cambiasso alla Fiorentina? Lo consiglierei a qualsiasi club". Il prossimo capitano, dopo Zanetti, potrebbe essere Ranocchia: "Sì, mi piacerebbe proprio - dice Moratti. Spero anche che vada al Mondiale".

THOHIR: "TRA ME E MORATTI NESSUN PROBLEMA, E' STATO UN EQUIVOCO"

Appena sbarcato a Milano, Thohir ha voluto smorzare le polemiche gettando acqua sul fuoco: "Ho parlato con Moratti, è stato solo un equivoco. Tra noi non c'è nessun problema. Non ho mai detto che il club non era sano. Quando parlo di risanamento non voglio certo andare in competizione con il presidente che ha fatto la storia dell'Inter. C'è da lavorare per un club più sano aumentando i ricavi e portandoli sui livelli delle grandi squadre europee, ma nessuno vuole assolutamente mancare di rispetto".