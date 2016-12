Inter, Moratti: "Mourinho? So che vuole tornare"

23:55 - Massimo Moratti tra nostalgia e futuro. L'ex presidente dell'Inter ha rilasciato un'intervista a TeleLombardia in cui dà uno sguardo al passato e analizza anche le prospettive nerazzurre: "Mourinho? So che tornerebbe qui - le sue parole -. Ora non si può, magari arriverà più in là dopo che anche Mazzarri, che è un tecnico ottimo, avrà vinto tre scudetti. Penso spesso al fatto che si potrebbe riprendere lui invece di tanti giocatori, ma ci vuole buon senso nel fare le cose".

Moratti ha poi trattato altri due argomenti caldi sulla sua ventennale gestione: "Recoba era come l'Inter, mi sorprendeva sempre. Pigro talvolta, ma anche risolutivo, sapeva fare cose che forse non si sono mai viste. Classe e talento che lo rendevano un gioiellino. Per me Recoba è un campione: me lo immaginavo la sera prima delle partite che saltava tutti e faceva gol".

Chiusura sul capitano Javier Zanetti: "E' la storia dell'Inter - spiega Moratti -. Con me sapeva per certo che sarebbe potuto diventare il nuovo presidente, perché sa tutto del club, è stimato e ha l'immagine giusta. Ora è arrivato Thohir, una persona intelligente: quindi lui resterà all'Inter con incarichi operativi e non soltanto rappresentativi. Per come ha saputo gestire sia la sua vita familiare che quella sportiva con l'Inter credo che sarà un ottimo dirigente".