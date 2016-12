Inter, Moratti: "Clausole? Ho la possibilità di riprendere il club"

12:30 - "Non esiste, ma in ogni contratto ci sono delle clausole per cui se certe cose non vengono fatte avrò la possibilità e il dovere di riprendere la società. In ogni caso, per come sento Thohir, non credo proprio che questo accadrà". Queste le parole di Massimo Moratti, in merito alla cosiddetta 'clausola tifosi', pronunciate durante la premiazione come 'Personaggio dell'anno', riconoscimento ricevuto dal Gruppo Lombardo Giornalisti Sportivi.

Ma il giorno dopo Inter-Sassuolo, 1-0 e una ritrovata (in parte) serenità, è toccato proprio al presidente onorario tracciare il quadro degli umori in casa interista. Parole, le sue, che lasceranno un segno.

Per esempio a proposito degli striscioni che hanno contro alcuni dirigenti che hanno corredato la serata. “La contestazione? I tifosi non si sono mai schierati con noi nemmeno ai tempi di Calciopoli”. Il che, detto dalla persona che più di tutti ha combattuto e combatte ancora –quando è il caso- la battaglia su Calciopoli, è un atto di accusa. Poi su Mazzarri, che Moratti ha fortissimamente voluto all'Inter e intorno al quale le critiche si sono ingigantite negli ultimi due mesi. Si aspettava di più da Mazzarri? Risposta: “Forse anche Mazzarri si aspettava di più dalla società e anche dai giocatori. Certo che per loro, squadra e allenatore, è stato difficile superare il trauma del cambiamento in società. Ma lo stanno facendo".

Capitolo Thohir: “Gli consiglio di avere intorno a lui persone di cui si possa fidare al cento per cento. E che possano così trasmettere alla squadra la fiducia di cui la squadra ha bisogno”. E al presidente suo successore: “Un consiglio ulteriore: stia più vicino, fisicamente, alla società e alla squadra”.

I tifosi le sono riconoscenti?: “Non mi aspettavo riconoscenza da parte della tifoseria. La tifoseria è quella… E’ che adesso non sono più presidente e non sento più la responsabilità piena. Sono più sollevato, ma soffro sempre per l’Inter”. E poi: "Comunque io sto dalla parte dei tifosi: anche loro soffrono, e soffrono tanto",

Capitolo-Branca: "Mi spiace molto, è stato un dirigente di alto livello per dieci anni e insieme abbiamo condiviso tutte le scelte, belle e meno belle, e soprattutto un sacco di trionfi. Ma è normale che quando arriva un nuovo gruppo dirigente ci possano essere dei cambiamenti. Il che non scalfisce il valore e le qualità di Marco Branca".