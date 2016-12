Inter, Moratti a tutto campo: "Dzeko una sicurezza, Mazzarri sarà confermato"

13:28 - Mercato, fiducia nel tecnico e condizione della squadra. Massimo Moratti a tutto campo sull'Inter. "Morata lo conosco poco, Torres e Dzeko sono invece due giocatori affermati - ha detto a FcInterNews.it sugli eventuali rinforzi -. Lo spagnolo sta facendo molto bene in questa stagione e il bosniaco è una certezza". "Penso proprio che Mazzarri sarà confermato", ha poi aggiunto il presidente onorario.

L'Inter del futuro, dunque, potrebbe contare su uno tra Torres e Dzeko. Moratti non esprime preferenze, ma sui giocatori in questione ha le idee molto chiare: "Lo spagnolo in questa stagione sta facendo molto meglio rispetto agli altri anni, mentre parlare dell'attaccante dei Citizens vuol dire parlare di una sicurezza. Non saprei proprio cosa potremmo fare, dipenderà dal tecnico e dal modulo che utilizzerà per farli giocare". Quanto alla necessità di altri rinforzi, il presidente onorario poi non si sbilancia: "Sinceramente devo dire che la squadra mi piace così. Con un po' più di fortuna non credo che serviranno tanti innesti".



Nessun dubbio nemmeno su futuro di Mazzarri sulla panchina nerazzurra: "Beh, potrebbero chiedermi un consiglio, ma penso proprio che sarà confermato". Infine l'obiettivo Europa League, che potrebbe salvare la stagione: "Faremo il possibile".