Inter, Milito: "Thohir? Ho parlato poco con lui ma sono certo che farà bene" 

10:52 - Quasi certamente è arrivato all'ultima stagione con la maglia nerazzurra - a giugno è sempre più probabile il suo ritorno in Argentina al Racing di Avellaneda - ma intanto Diego Milito resta concentrato sull'Inter, tra un passato entusiasmante e un futuro in cui raggiungere la qualificazione in Europa League. Il Principe si è raccontato nel corso di una lunga intervista ai microfoni di Inter Channel e ha parlato non solo del suo approdo a Milano con Mourinho, della stagione del Triplete, delle difficoltà successive, del rapporto saldissimo con Massimo Moratti ma anche di Erick Thohir e dei suoi prossimi passi: "Voglio finire di giocare, poi farò sempre qualcosa di inerente al calcio perché questo mondo mi rende felice. Con Thohir ho parlato poco ma mi sembra adatto all'Inter. Farà bene perché ha voglia e arriva in una grande famiglia".