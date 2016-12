Inter, Milito: "Posso dare ancora tanto" 

16:13 - Diego Milito vuole essere ancora al centro del progetto Inter. Il Principe, intervenuto a un incontro con i tifosi nerazzurri, tranquillizza tutti per il proseguo del campionato: "Ho fatto solo 2 gol quest'anno? Rientrare da quel tipo d'infortunio a 34 anni non è facile, ci vuole tempo. Ma sono sicuro che posso dare ancora molto. La squadra non segna, ma è un momento e passerà. Farò il massimo per questa maglia e per questo club".

Sabato Milito sarà disponibile ("Sto bene, anche se decide il mister") e pronto al rilancio: "Io sul viale del tramonto? Parlare sul campo è l'unico modo. Uno lavora tutti i giorni per raggiungere il livello migliore, dopo l'infortunio che ho avuto ci vuole tempo. Ma farò del mio meglio fino alla fine per questa squadra, ci attendono tre mesi di fuoco". La Champions al momento è utopia: "Noi andiamo avanti partita dopo partita, non dobbiamo pensare a ciò che può accadere più avanti. Mi auguro che la vittoria di domenica possa essere la svolta. Ora avremo una sfida su un campo molto difficile come quello di Firenze e cercheremo di dare il meglio. Poi alla fine tireremo le somme".

Il giudizio su Hernanes è positivo: "E' un'arma in più, un giocatore di qualità che tutti conosciamo. Può dare qualità in mezzo al campo, lo ha già dimostrato domenica scorsa". A livello realizzativo non è un bel periodo: "L'importante è aver creato tante occasioni. Ovviamente cercheremo di realizzare nei prossimi match. Speriamo che si possa migliorare, passerà anche questa". Su Icardi: "Purtroppo ha avuto un problema fisico e non è facile stare 2-3 mesi fuori dal campo. Sono convinto che lui darà tanto a questa squadra. Deve anche cambiare dal punto di vista comportamentale? Ognuno fa la sua vita privata, io parlo del campo ed è un giocatore che ha qualità, lo ha dimostrato e lo dimostrerà".