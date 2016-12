Inter, Milito: "Avventura al capolinea, grazie a tutti: voglio tornare protagonista" 

10:10 - Dopo cinque anni, 169 partite, 75 gol e 6 trofei (2 Coppa Italia, 1 Supercoppa Italiana, 1 Scudetto, 1 Champions League, 1 Mondiale per Club) Diego Alberto Milito, il Principe, l'eroe del Triplete, della indimenticabile notte di Madrid, lascia l'Inter e saluta il popolo nerazzurro con una lettera di congedo carica di affetto e passione. "È giunto il momento di salutarvi" ha scritto Milito sulla sua pagina facebook. "Purtroppo la mia vita in nerazzurro è arrivata al capolinea. Ho deciso di provare una nuova avventura professionale, ancora non so cosa mi riserverà il futuro, ma mi sento ancora "vivo" e ho una voglia matta di giocare e tornare ad essere di nuovo protagonista. Voglio ringraziare tutte le persone con le quali, in questi anni di Inter, ho condiviso successi e gioie incredibili: la Società, il Presidente Moratti, tutti i membri dei vari staff e ovviamente tutti i miei compagni di squadra. Ma soprattutto, il ringraziamento più grande, va a voi tifosi, per quello che mi avete dato e trasmesso in queste cinque stagioni...vi porto nel cuore, siete stati fantastici…grazie a tutti voi e forza F.C. Internazionale Milano sempre!".