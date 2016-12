Inter: Medel e il fax che non arriva

17:19 - La pratica-Osvaldo è stata sbrigata in 48 ore: arrivo a Milano, visite mediche, accordo col Southampton, firma del contratto, allenamento alla Pinetina e conferenza stampa. La pratica-Medel, arrivato a Milano poche ore dopo Osvaldo, al momento è ferma alle visite mediche: restano da colmare due lacune, l'accordo finale col Cardiff e il contratto di 4 anni fra l'Inter e il giocatore cileno.

Quanto basta per colorare un poco il pomeriggio alla Pinetina dedicato a Osvaldo, che ha pure parlato molto bene di Medel che molto ha apprezzato, dal 2009 al 2011, quando Gary vestiva la maglia del Boca Juniors, la squadra del cuore di Osvaldo.

Un "giallo". Il diesse Ausilio, alla Pinetina, ha fatto trapelare che manca ancora il fax da parte del Cardiff che libera la strada che porta Medel all'Inter, ufficialmente. Con un niente di grave, solo problemi di burocrazia che un po' ci sono sempre, vedi il caso M'Vila nella scorse settimane, con la lunga attesa del sì da parte del Rubin Kazan.

Si resta in attesa dell'annuncio ufficiale.