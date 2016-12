Inter, Mazzarri: "Una grande partita, non abbiamo concesso niente"

23:58 - Il successo contro l'Atalanta soddisfa decisamente Mazzarri: "Abbiamo fatto una grande partita, creando tante occasioni e non concedendo niente a loro. Nel finale invece siamo calati perché è entrata un po' di stanchezza. L'Atalanta è una buona squadra, gioca bene e può mettere in difficoltà chiunque". I nerazzurri sono saliti al terzo posto: "Io non guardo la classifica - dice il tecnico -, penso già al Cagliari".

L'Inter ha dominato la partita ma non è stata in grado di chiuderla fino all'ultimo: "Preoccupato sull'1-0? Quando Mateo è scivolato ho pensato potesse finire male come l'anno scorso. C'era un po' di apprensione". Sulle condizioni di Icardi: "Ha preso una bella botta (forte contusione alla fascia laterale della coscia destra, ndr). Deve essere stato un contrasto forte altrimenti un giocatore non esce mai in questi casi".



Il tecnico commenta poi gli episodi chiave del match, a partire dal presunto fallo di Osvaldo in occasione del gol: "E' prima il difensore ad ostacolarlo". Sul rigore assegnato per il fallo su Ranocchia: "Il fischio a gioco fermo? Prima ce n'erano un paio per noi, ma il rigore non ha inciso".