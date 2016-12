Inter, Mazzarri: "Thohir vuole vedermi a giugno? Cose normali"

15:31 - "La Roma gioca bene, è una squadra camaleontica. Sono fiducioso, la squadra di Firenze può fare bene anche all'Olimpico". Parola del tecnico dell'Inter Mazzarri alla vigilia della sfida coi giallorossi. "Thohir vuole vedermi a giugno? Tutto rientra nel rapporto proprietà-staff. Mi sembra sia tutto nella norma, poi è meglio che parli il presidente, che è la voce più autorevole. Non voglio parlare del futuro". Su Zanetti: "Con lui nessun problema".

Che settimana è stata?

Ci siamo allenati abbastanza bene, con qualche disguido ma cose normali. Con squadre come Fiorentina e anche la Roma si cerca di fare la partita, si gioca in un certo modo da parte di entrambe le squadre.



Problema risolto per Hernanes?

Lui è un generoso, ha poca attenzione al suo dolore. Questo porta a non allenarsi mai al meglio. Da qui il riposo della scorsa settimana. E' convocato, lo porto. Adesso vedo se posso schierarlo dal primo minuto o partire dalla panchina.



Icardi ha fatto uno scatto in avanti?

Non era una questione di fiducia ma di stare bene o male. Adesso si sta allenando in un certo modo da settimane. Ora vedrò se impiegarlo domani dall'inizio.



Garcia l'ha stupita?

Ha dimostrato che è molto bravo, fa giocare bene la squadra e sa gestire bene i giocatori. La società ha fatto una grande campagna acquisti e ha fatto scelte importanti. A Roma stanno facendo tutti molto bene.



Arbitra Bergonzi, l'ultimo che ha dato un rigore all'Inter...

Non voglio parlare di queste cose ma dobbiamo pensare solo a fare bene con la Roma. Il resto non mi interessa.



Come si sente dopo la gara con il Cagliari?

Con un po' di catttiveria in più sottoporta, meritavamo di più in certe partite. Questo è l'unico mio rammarico. Adesso ci sono 39 punti a disposizione, spero che gli episodi girino anche a nostro favore. Nel valutare il lavoro vi chiedo di stare attenti a tutto. Siamo ancora in tempo a fare bene e questa annata va valutata tenendo conto tutti gli aspetti. Io sono contento di quello che sto facendo tutti i giorni con i giocatori e poi in campo.



Rispetto all'andata, le distanze si sono assotigliate?

Quella lì fu una gara particolare. Non avevamo giocato male. Noi guardiamo a noi stessi e possiamo fare un'ottima gara. Inutile fare previsioni. La squadra di Firenze può fare bene anche contro la Roma.



Un suo pensiero nella lotta contro l'omofobia?

E' un argomento di cui non voglio parlare...



Domani ci sarà uno stadio chiuso a metà...

Quando preparo le partite dico ai ragazzzi che siamo 11 contro 11. Non so se questo influirà.



Thohir ha detto che ha fiducia in Mazzarri ma che a giugno farà il punto della situazione...

Ogni anno bisogna riaggiornarsi e parlare. Ha parlato il presidente e io sono d'accordo. Ci sono tante cose che ci siamo detti e che rientrano nella sfera privata. Ma le linee guida sono quelle che ci siamo detti. Ci sono tante gare che possono servire a capire chi confermare. Tante cose nel calcio non si possono programmare in anticipo



Cosa teme di più della Roma?

La Roma gioca bene, è camaleontica. E poi è capace di chiudersi. Hanno qualità, intensità, organizzazione. E infatti sta facendo un campionato particolare, lo dice la classifica. Non so se può vincere lo scudetto. Io voglio capire cosa può fare l'Inter.



C'è ancora spazio per Cambiasso e Zanetti?

In linea di massima sì. Certo che può esserci spazio. Io cerco di fare le scelte migliori. Zanetti? Normale che pian piano può avere meno rapidità poi ha avuto un infortunio... Con Zanetti ho un rapporto frequente, è importante anche se non gioca.



Non è preoccupato di questo clima contro gli arbitri?

Questa settimana non ho seguito. Dopo la partita di Udine ho detto che era l'ultima volta che facevo valutazioni. Quello che fanno gli altri non lo controlliamo noi. Ho capito che quello che veniva detto veniva strumentalizzato.



La panchina d'oro a chi la dà?

Lasciamo perdere. Si può dare anche a se stessi... E' una battuta.



L'idea delle due punte è un modo di imporsi anche in trasferta?

Sì, se riescono a fare il lavoro di cui necessità la squadra. In una squadra ci vuole equilibrio e serve che gli attaccanti diano una mano.



Che caratteristiche deve avere il centrale dell'Inter del futuro?

Io devo fare 13 partite, la rosa è questa. Quando sarà il momento... Il campionato non è finito, perché devo pensare a giugno?



La partita contro la Roma è una prova di maturità?

Ci sono due squadre che giocano e ne guadagna anche lo spettacolo. Quando le partite sono bloccate, abbiamo sofferto. Gli altri prendono coraggio e giocano su due risultati. Io sono fiducioso, possiamo fare una bella gara. Meglio sempre giocare in casa quando c'è il vantaggio del pubblico.



Come sta Samuel?

Ha fatto tutto, sta bene. Non ci sono problemi