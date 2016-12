Inter: Mazzarri: "Thohir? Sarebbe meglio se ci sentissimo quotidianamente"

13:42 - Dal rapporto con Thohir all'attuale momento del'Inter. Walter Mazzarri traccia un bilancio a Radio Capital: "E' chiaro che, se avessi la possibilità di sentire quotidianamente il presidente, sarebbe meglio, ma questa situazione per me è uno stimolo. L'importante è che ci sia sintonia con la proprietà. Con Thohir ci siamo capiti e c'è stima reciproca". Sulla stagione nerazzurra: "Finora non è stata un granché rispetto alla storia dell'Inter".

Dopo un buon inizio di campionato, l'Inter è sensibilmente calata dopo la pausa natalizia: "Ci hanno dato fastidio gli ultimi risultati rispetto a come eravamo partiti. Al di là dell'ultima vittoria, recentemente non abbiamo viaggiato come pensavamo".



Mazzarri è laconico sugli arbitraggi ("Siamo stati sfortunati"), mentre spiega il suo punto di vista per quanto riguarda l'impiego dei giovani: "Belfodil, Kovacic e Icardi me li sono trovati, ma non è questo il problema. L'allenatore deve valorizzare la propria rosa coi giovani e coi meno giovani. Ma, in una piazza come l'Inter, i giovani devono imparare a capire che c'è una pressione e una responsabilità diversa. Guardate la Juventus che ha vinto gli ultimi due scudetti: quanti giovani ha fatto giocare? Bisogna considerare poi che ci sono i valori: ci sono giovani fuoriclasse già abituati a certi valori e altri che vanno formati".