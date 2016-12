Inter, Mazzarri: "Terzo posto? Tireremo le somme alla fine"

"Terzo posto? Dobbiamo lavorare su noi stessi, così possiamo mettere in difficoltà tutti. Al resto non dobbiamo pensarci ma giocare tutte le partite al massimo, alla fine tireremo le somme". Così Mazzarri su un possibile rientro dell'Inter nella corsa Champions. "Abbiamo perso tanti punti per strada, anche per episodi. C'è rammarico ma il cammino può essere considerato ottimo". Sul prossimo avversario: "L'Atalanta fa ottimo calcio, se la giocherà".