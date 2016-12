Inter, Mazzarri su di giri: "Ripetiamoci con lo United"

11:59 - Walter Mazzarri, il giorno dopo il Real, parla a Inter Channel. Ed esibisce tutto se stesso, perché -dice- "ho rivisto la partita e sono ancora più contento". Un'Inter tosta, come piace a lui e come non era stata la scorsa stagione. Buone sensazioni. "Contano queste per avere fiducia". Martedì notte la sfida col Manchester United. "Danno l'idea di essere una squadra insuperabile. Sarà un test di grande fascino per noi". Un'altra Inter. Un altro Mazzarri.

Ecco le parole di Walter Mazzarri

"Rivisitando la partita col Real Madrid, devo dire che sono rimasto ancor più soddisfatto e contento. La squadra ha saputo soffrire e ha voluto il risultato fino alla fine, rigori compresi. Sono molto felice e ho parlato con i ragazzi. Queste prestazioni sono ulteriori iniezioni di fiducia che ci danno forza e convinzione sia per le prossime gare qui negli States che per l'inizio del campionato".

"Ora giocheremo col Manchester United. In questo momento i Red Devils sembrano una squadra insuperabile. Hanno vinto per 7-0 la prima partita, poi contro la Roma hanno fatto loro il risultato abbastanza facilmente, nonostante il ritorno dei giallorossi. Sarà un bel test. Andremo a giocarcela, poi tireremo le somme su quello che sarà successo".

Cosa può cambiare nella squadra passando dal Real al Manchester. "Parlerò con i giocatori che sono scesi in campo contro il Real Madrid, ma non credo che ci saranno problemi: loro sono abituati a scendere in campo con continuità".

Il confronto con un maestro della panchina, Louis Van Gaal. "Lo conosco, al pari dei suoi metodi di gioco. Dobbiamo pensare che avremo di fronte una squadra come lo United. Ci prepareremo particolarmente a livello tattico, poi sceglierò la formazione".



L'INTER ESORDIRA' COL TORINO, MAZZARRI: "UNO DEI CAMPI PIU' DURI"

Lunedì sera è poi stato svelato il calendario della Serie A 2014/2015. L'Inter esordirà in campionato contro il Torino: "E' uno dei campi più difficili della nostra Serie A - dice Mazzarri a inter.it -, contro una squadra molto collaudata, che ha finito in crescendo la stagione scorsa, conquistando l'Europa League". In generale, comunque, il tecnico non si sofferma troppo sull'ordine dei match: "Perché le gare del nostro campionato nascondono tutte delle insidie e sono tutte molto impegnative".



Il derby col Milan sarà alla 12.ma, la sfida contro la Juve alla 17.ma: "Sono le grandi classiche. Il derby arriva un po' prima rispetto alla scorsa stagione, la Juve invece verso la fine del girone, mentre nello scorso campionato l'affrontammo nelle primissime gare. Sono gare di particolare prestigio e dal grande fascino ma, almeno in sede di commento, non importa quando arrivano perché sono consapevole che prima o poi bisogna incontrarle tutte".