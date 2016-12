Inter, Mazzarri: "Sono felice solo quando vinco"

15:01 - La vittoria come cura. Meglio, come via verso la felicità. Questo almeno per Walter Mazzarri che dopo i successi contro Sassuolo e Fiorentina ha ritrovato non solo la sua Inter ma anche il sorriso: “Chi mi conosce sa che quando la mia squadra vince sto bene, quando perdo non passo bene i giorni successivi. Ho rivisto l’Inter giocare come giocava tempo fa perché se si lavora sulla prestazione e i giocatori ti seguono, i risultati poi arrivano”.

Avanti così, dunque. Consolidando non solo un sorriso appena ritrovato ma anche, cosa più importante, il rapporto col nuovo presidente, sempre pronto a spendere belle parole per Mazzarri: "Thohir ha sempre dimostrato di conoscermi bene, di avere fiducia" ha continuato l'allenatore nerazzurro ai microfoni di radio Montecarlo. "Quando c'è stato bisogno ha fatto degli interventi. Certo, se fosse stato sul posto sarebbero stati più diretti, ma soprattutto per la gente. L'importante per me è che sulle linee guida siamo d'accordo e fino a ora è stato così. Poi, se ci fosse la possibilità di parlarci di più, male non farebbe, ma non è così determinante in questo momento, sono altre le cose importanti".